英超｜賓福特射手再戰大舞台　擺脫自我質疑　紋身盛載一個信念

紋身,在球壇並不罕見,每一個紋身,也代表球員的一個信念。

獅子﹑老虎﹑無懼,皆化成紋身,刻在艾雲東尼身上,亦是展示這名賓福特箭頭的信念——堅持。

相隔5年多,艾雲東尼再有機會在英超賽場馳騁,由當日後備入替的小將,變成今時今日賓福特的前線頭號人物。



2015年9月,紐卡素戰至末段領先車路士2:1,時任領隊麥卡倫(Steve McClaren)決定換入小將前鋒艾雲東尼(Ivan Toney),豈料入替不久,車路士即攻入追平一球,最終2:2和氣收場,當時只得19歲的東尼,僅上陣5分鐘就完成了英超地標戰。相隔兩個多月,東尼再獲上陣機會,面對另一支勁旅曼聯,巧合的是,他上陣同樣5分鐘。

兩場,10分鐘,就是東尼在首季英超的成績表,然後就沒有然後。

憶述當日首戰英超,艾雲東尼以「盲頭烏蠅」形容自己,「當時年輕,腦海只想以表現打動領隊,所以我十分努力四處奔跑。」

艾雲東尼在紐卡素僅在英超上陣兩次,合共10分鐘。(資料圖片/Getty Images)

的確,這名北安普頓(Northampton)小子的表現,未能讓麥卡倫及後一任領隊賓尼迪斯委以重任,艾雲東尼唯有外借尋求上陣機會,自始開展了人球的生活。

3季﹑6度外借,先後效力班士利﹑韋根﹑梳士貝利及斯肯索普,終在2018年夏天離隊他投,加盟當時英甲的彼德堡(Peterborough United)。由頂級聯賽降落第三級聯賽,一名年輕球員難免打擊自信,「踢英超,有人認得你的感覺很正。當我加盟彼德堡時,我不禁想:『我不再是英超前鋒,我是英甲前鋒』,這個念頭充斥在腦海中。」

【東尼的人球生活】

效力彼德堡的兩季內,縱然艾雲東尼在英甲馳騁,但仍然可以證明自己是一個出色的射手,兩季聯賽合共攻入40球,這種表現吸引了賓福特的眼球,並在2020年夏天再度轉會。

艾雲東尼效力彼德堡時,兩季合共攻入40球。(資料圖片/Getty Images)

賓福特原先由賓華馬﹑奧尼屈堅斯及麥比奧莫組成「BMW」,及後只剩下後者留隊,艾雲東尼則肩負起入球重任,獨取32球榮膺英冠神射手,並在升班附加賽決賽攻入12碼先開紀錄,最終球隊擊敗史雲斯,取得最後一個英超席位。

戰畢英冠附加賽決賽後,艾雲東尼脫去上衣慶祝,展露一身滿滿的紋身,每個紋身,各有意義,同時反映他的信念。

獅子,代表森林之王沒有畏懼任何事;老虎與小貓,代表對自己有自信,即使是小貓也可變成老虎;無懼,顧名思議。以上這些一一化成紋身刻在身上,最具代表性的,一定是胸膛上的座右銘「承受自律帶來的痛,或承受後悔帶來的痛」(Suffer the pain of discipline or suffer the pain of regret)。

艾雲東尼上季攻入32球,成為英冠神射手。(資料圖片/Getty Images)

東尼深信,心態決定一切,「如果你相信自己是贏家,你將會是贏家;你相信自己無懼,你就會無所畏懼。」這份堅定的意志,使東尼熬過低組別賽事,如今再有機會出戰英超。

當日將他帶到彼德堡的足球總監費爾(Barry Fry)這樣評價艾雲東尼:「渴望勝利及堅定使他(東尼)不斷進步,他亦是更衣室中的領袖。他有能力在彼德堡及賓福特贏得神射手,如果他贏得英超神射手,我不會感到驚訝。」

有「蜜蜂兵團」(The Bees)外號的賓福特今晚(13日)深夜打頭陣,領隊湯馬士法蘭克(Thomas Frank)賽前確定有輕傷的艾雲東尼將掛帥出戰,這名英冠神鋒領軍挑戰阿仙奴。

東尼再戰英超,希望證明自己的實力。(資料圖片/Getty Images)

【賓福特首度闖英超】

