英超｜賓福特射手再戰大舞台　擺脫自我質疑　紋身盛載一個信念

紋身，在球壇並不罕見，每一個紋身，也代表球員的一個信念。

獅子﹑老虎﹑無懼，皆化成紋身，刻在艾雲東尼身上，亦是展示這名賓福特箭頭的信念——堅持。

相隔5年多，艾雲東尼再有機會在英超賽場馳騁，由當日後備入替的小將，變成今時今日賓福特的前線頭號人物。



2015年9月，紐卡素戰至末段領先車路士2：1，時任領隊麥卡倫（Steve McClaren）決定換入小將前鋒艾雲東尼（Ivan Toney），豈料入替不久，車路士即攻入追平一球，最終2：2和氣收場，當時只得19歲的東尼，僅上陣5分鐘就完成了英超地標戰。相隔兩個多月，東尼再獲上陣機會，面對另一支勁旅曼聯，巧合的是，他上陣同樣5分鐘。

兩場，10分鐘，就是東尼在首季英超的成績表，然後就沒有然後。

憶述當日首戰英超，艾雲東尼以「盲頭烏蠅」形容自己，「當時年輕，腦海只想以表現打動領隊，所以我十分努力四處奔跑。」

艾雲東尼在紐卡素僅在英超上陣兩次，合共10分鐘。（資料圖片／Getty Images）

的確，這名北安普頓（Northampton）小子的表現，未能讓麥卡倫及後一任領隊賓尼迪斯委以重任，艾雲東尼唯有外借尋求上陣機會，自始開展了人球的生活。

3季﹑6度外借，先後效力班士利﹑韋根﹑梳士貝利及斯肯索普，終在2018年夏天離隊他投，加盟當時英甲的彼德堡（Peterborough United）。由頂級聯賽降落第三級聯賽，一名年輕球員難免打擊自信，「踢英超，有人認得你的感覺很正。當我加盟彼德堡時，我不禁想：『我不再是英超前鋒，我是英甲前鋒』，這個念頭充斥在腦海中。」

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效力彼德堡的兩季內，縱然艾雲東尼在英甲馳騁，但仍然可以證明自己是一個出色的射手，兩季聯賽合共攻入40球，這種表現吸引了賓福特的眼球，並在2020年夏天再度轉會。

艾雲東尼效力彼德堡時，兩季合共攻入40球。（資料圖片／Getty Images）

賓福特原先由賓華馬﹑奧尼屈堅斯及麥比奧莫組成「BMW」，及後只剩下後者留隊，艾雲東尼則肩負起入球重任，獨取32球榮膺英冠神射手，並在升班附加賽決賽攻入12碼先開紀錄，最終球隊擊敗史雲斯，取得最後一個英超席位。

戰畢英冠附加賽決賽後，艾雲東尼脫去上衣慶祝，展露一身滿滿的紋身，每個紋身，各有意義，同時反映他的信念。

獅子，代表森林之王沒有畏懼任何事；老虎與小貓，代表對自己有自信，即使是小貓也可變成老虎；無懼，顧名思議。以上這些一一化成紋身刻在身上，最具代表性的，一定是胸膛上的座右銘「承受自律帶來的痛，或承受後悔帶來的痛」（Suffer the pain of discipline or suffer the pain of regret）。

艾雲東尼上季攻入32球，成為英冠神射手。（資料圖片／Getty Images）

東尼深信，心態決定一切，「如果你相信自己是贏家，你將會是贏家；你相信自己無懼，你就會無所畏懼。」這份堅定的意志，使東尼熬過低組別賽事，如今再有機會出戰英超。

當日將他帶到彼德堡的足球總監費爾（Barry Fry）這樣評價艾雲東尼：「渴望勝利及堅定使他（東尼）不斷進步，他亦是更衣室中的領袖。他有能力在彼德堡及賓福特贏得神射手，如果他贏得英超神射手，我不會感到驚訝。」

有「蜜蜂兵團」（The Bees）外號的賓福特今晚（13日）深夜打頭陣，領隊湯馬士法蘭克（Thomas Frank）賽前確定有輕傷的艾雲東尼將掛帥出戰，這名英冠神鋒領軍挑戰阿仙奴。

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東尼再戰英超，希望證明自己的實力。（資料圖片／Getty Images）

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