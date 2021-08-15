德國轟炸機武勒逝世　終年75歲　足球史上其中一位最強射手王

有「轟炸機」稱號的德國及拜仁慕尼黑傳奇射手武勒（Gerd Müller）逝世，終年75歲。

這位足球史上其中一位最強射手王，去年尾已傳出病危消息，拜仁慕尼黑在官網發放悼文，表示武勒已在周日（15日）早上離世。



一代德國神鋒「轟炸機」武勒病危 75歲生日卻在彌留之間

武勒晚年身體狀態大不如前，去年11月他75歲生日時，他妻子已指丈夫「24小時長期臥床、幾乎什麼也沒有吃」，一代神鋒已在彌留之間。病重長達9個月，終傳噩耗。

身高1.76米，體格也不算健碩，武勒卻擁有極強彈跳力和出色頂上功夫，頭槌入球是他一大殺着，贏得「轟炸機」（Der Bomber）美譽。他的入球能力極強，生涯創下大量國家隊和球會入球紀錄，直到多年後才逐一被打破。

西德「轟炸機」（Der Bomber）武勒（Gerd Müller）當年英姿。（網上圖片）

武勒是西德和拜仁一代神鋒。（Getty Images）

2020年11月3日是他的75歲生辰，與武勒結婚53年的妻子Uschi接受德國《圖片報》（Bild）時說出丈夫近日病情急轉直下，「他幾乎什麼也沒有吃，難以吞嚥，一天近乎24小時躺在床上，只有片刻時光清醒。」

「他張開雙眼一陣子已是十分好，間中能憑眨眼表達是或否。」Uschi稱，「他一向是個鬥士，一生中一直勇敢過人，現在也是如此。」昔日球場上威風八面英雄，敵不過病來磨，患上認知障礙症後健康情況每況愈下。Uschi當時坦言丈夫大部分時間緊閉雙眼沉睡，很少開口，只吃流質食物，「他很平靜，我不認為他在受苦，只是慢慢在睡夢中離開。」

拜仁會長：「沒有他，球會便沒有今天」

武勒自患病後入住療養院，Uschi每天前往照顧，自新冠肺炎疫情爆發後有3個月時間未能探望，直到他病情惡化至彌留階段，Uschi才獲准再次探望丈夫，每次可跟女兒Nicole或武勒前隊友畢列拿（Paul Breitner）等陪伴他20分鐘。

他的死訊固然令人傷感，但他和家人至少不用再受疾病折磨。拜仁會長夏恩拿（Herbert Hainer）形容，「對拜仁慕尼黑和球迷來說，今天是傷感和黑暗的一天，武勒是這裏史上最偉大射手，沒有他，拜仁便沒有今天，他的名字和回憶將永久長存。」

卜比查爾頓成第5名認知障礙症世盃功臣 再引足球員較易患症憂慮

【「轟炸機」武勒晚年生活】（按圖放大）

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生於巴伐利亞州諾德林根（Nördlingen），武勒順理成章在家鄉球隊TSV 1861 Nördlingen出道，球隊當時處於德國第7級別足球聯賽，1963/64球季他28次聯賽上陣轟入47球，翌年即被德甲班霸拜仁慕尼黑羅致。

即使一口氣連跳多級，武勒入球全然未受影響，年僅19的他在拜仁首季34次上陣已攻入41球。跟同齡的碧根鮑華（Franz Beckenbauer）和門將美亞（Sepp Maier）做隊友，為拜仁日後成為德國史上最成功球隊奠下基礎。

【風華正盛的「轟炸機」武勒】（按圖放大）

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西德入球王紀錄多年才被破

1966年入選西德國家隊，8年間62次上陣取得68個入球，先後為西德捧走1972年歐洲國家盃和1974年世界盃。1970年世界盃他以10個入球奪得金靴獎，1972年歐國盃決賽周只有4隊角逐，他在決賽梅開二度並以4球成為神射手。兩年後的世界盃他再入4球，包括決賽對荷蘭2：1奠勝封王一球。

他以14球保持世界盃史上入球王紀錄32年之久，直到2006年才被巴西射手朗拿度的15球打破。其後紀錄由另一德國鋒將高路斯（Miroslav Klose）改寫成16球並保持至今，他在國家隊的入球紀錄亦是被高路斯以71球刷新。

他1972年度為拜仁和西德國家隊合共取得85球，一度被視為無法被打破的驚人紀錄，40年後，美斯在2012年度為巴塞攻入79球，加上阿根廷國家隊的12球，以91球刷新紀錄。1979年轉戰美國職業聯賽之前，武勒在拜仁15個球季共607次上陣，攻入565球，當中572次聯賽上陣取得的525個入球為歐洲五大聯賽紀錄並保持多年，直到2017年才被美斯打破。

卜比查爾頓近日亦證實患上認知障礙症。（Getty Images）

武勒的病況亦令人再次關注足球員與患上認知障礙症的關連。由於足球員每天要用頭部練習頂頭槌，長年下來令腦部受到衝擊，尤其以武勒為例的老一代球員，當年所使用的足球物料較重和堅硬，對腦部影響亦較嚴重。

去年底83歲的英格蘭和曼聯名宿卜比查爾頓（Bobby Charlton）亦證實患上認知障礙症，是第5名患上此症的英格蘭1966年世界盃冠成員。

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