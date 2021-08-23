香港山藝協會投稿｜認識行山常見傷患與預防　由水泡抽筋講到中暑

每一項運動都有機會受傷，了解受傷的原因能減低受傷的機會，亦需要知道受傷後的處理，令自己更快回到山林，繼續享受大自然。事不宜遲，今日就一起探討下，登山常見的幾種傷患。

文：香港山藝協會



登山最常見的受傷位置，通常都是足部，先說較輕的傷患 – 水泡。登山人士一定遇過水泡的問題，水泡的成因主要是因磨擦或高溫所致，而登山活動通常都是磨擦引致。有時，過鬆的登山鞋及沒有繫好鞋帶，令登山鞋不能貼服足部，從而造成水泡，而且過緊的登山鞋或不合宜的襪子都會引致水泡。

如果行山鞋不合腳，例如過鬆的話，有機會令足部出水泡。（資料圖片/余俊亮攝）

因此，在購入登山鞋時，要選擇貼服而不太緊逼的尺寸，亦強烈建議帶同登山襪子一同試鞋，才能購買最佳的鞋子。萬一水泡出現，又如何處理？簡單地為患處消毒或用清水清洗，再用紗布或膠布蓋好患處，定期更換紗布或膠布，至水泡退去為止。

行山有機會出現多種受傷，最常見的有起水泡及抽筋。（資料圖片/顏銘輝攝）

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行山抽筋時，請停下來休息，吸收電解質及拉筋。（資料圖片）

由水泡提升一級，便是抽筋。任何運動，甚至日常生活都會有抽筋的情況，而抽筋的原因是什麼？抽筋是因為肌肉氧氣不足，代謝廢物累積，電解質及肌肉失調引致。簡而言之，抽筋是補充不足，過度運動而引起，登山時應該定期吸收電解質及鹽分，適時休息，能夠減少抽筋的情況。一旦出現抽筋，停下來休息，吸收電解質如飲用寶礦力，揉捏抽筋位置，並拉筋；重新起行時，應該要循序漸進，讓肌肉慢慢適應。

行山人士可以透過寶礦力等運動飲料補充電解質。（資料圖片/胡家欣攝）

接下來的傷患都是較為嚴重，處理不當或要用上月為計的時間康復。首先是足踝扭傷，俗稱拗柴；最常見的成因，是山路不平坦所致，登山期間不慎踏到浮石或踏空了，都會令足踝扭傷，輕則會感到活動受阻，但仍可以走動，重則患處腫脹，無法走動。

高筒行山鞋的鞋筒會包裹腳眼位置，減低拗柴的機會。（資料圖片/余俊亮攝）

萬一扭傷，應視乎受傷程度決定行程繼續與否，若決定撤離，應先對患處可以進行冰敷止痛，固定及抬高患處。休息過後，可扶持傷者下山，若果受傷情況實在太嚴重，可以報警尋求幫助，洽商最佳處理手法。另外，要避免足踝受傷，可以穿著高筒登山鞋，以及足夠的熱身運動，同時在登山期間留意路況，避免踏在有危機的路面。

行經浮沙碎石多的山路上，要小心扭傷。（資料圖片）

另外，有關登山引發的炎症，包括韌帶、肌腱及膝關節發炎，這些炎症能夠是急性亦能是慢性，很多時候都是過度運動，沒有足夠休息所引致，亦與肌肉的訓練不足有關。平日應該吸收對應的補充物，例如葡萄糖胺及深海魚油，亦要養成正確的運動方式及生活習慣，適當的休息是必須的。萬一發現炎症，應趕快就醫。

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如果有同行者熱衰竭或中暑，應盡快帶他到樹蔭下，如果附近沒有樹蔭，可以為他開傘遮蔭。（資料圖片）

再來便是中暑，最近天氣炎熱，中暑機會大增，中暑成因也不用多說了，直接跳接如何應對吧。要預防中暑，應該要帶備充足的飲用水，就如平日我們強調的兩升飲用水！若果天氣是相當悶熱，建議帶備寶礦力，以備不時之需。

夏天烈日當空，行山時要提防中暑。（Getty Images）

衣著方面亦避免全黑出動，減少熱力吸收，並帶上帽子，減少暈眩的機會。萬一出現中暑情況，如頭暈、心跳過快、休克等，把患者立即移到涼快地方，若沿途空曠，可開傘製造遮陰地方，同時為患者降溫，例如解開衣物以減少悶焗感覺，為患者撥涼，用清水淋在患者臉，頸後等地方亦可，患者有意識時可提供糖分及電解質飲料，若果附近有水澗，可以借水澗的清涼澗水幫助患者降溫。中暑後，即使患者回復清醒都建議撤離，因為有一必有二，出現中暑情況，表示天氣炎熱，勉強繼續行程，有機會復發，或有另一位患者出現。

亦有一些較少見的傷患，如骨折、高山症、失溫等，今日便不多說了，希望日後再以為大家介紹各種登山的事情。

【本文獲香港山藝協會授權轉載】

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