英聯賽盃︱阿仙奴終於贏波　大勝6：0全因西布朗陣容面目全非？

英超聯賽兩連敗的阿仙奴，出戰聯賽盃第二圈賽事，作客今季降回英冠的西布朗。

槍手近日表明歡迎其他球會問價的前鋒奧巴美揚，今季首度重返正選陣容即有貨交，大演帽子戲法。一場6：0的大捷，猶如狠狠摑了阿仙奴管理層一巴掌。



接連在聯賽以0：2不敵賓福特和車路士，阿迪達領軍的阿仙奴，寫下槍手歷來最差的開季戰績。從兩場敗仗可見，槍手門前明顯欠缺把握力，根據英國《每日電訊報》消息，球會近日卻表明，「如有其他球會接洽，不會阻撓奧巴美揚離隊。」

這位王牌射手今仗終獲正選上陣，17分鐘近門補中為阿仙奴先開紀錄，完半場前再入一球，62分鐘以一記漂亮入球完成帽子戲法。他以表現證明身價，彷彿向球會宣告自己的存在價值。

奧巴美揚連中三元，助阿仙奴在聯賽盃6：0大勝西布朗。（路透社）

西布朗以青年軍應戰

尼高拉斯比比、沙卡今仗表現活躍，二人各入一球，加上後備上陣的拿卡錫迪「埋齋」，阿仙奴以6：0大勝，順利晉級聯賽盃第三圈。

值得留意的是，全力爭取重返英超的西布朗，今仗排出一個「面目全非」的陣容。對比周中在英冠聯賽的出場球員，他們今場作出全數11個調動，當中6人更是首次為西布朗一隊上陣，包括門將阿歷斯彭馬（Alex PALMER）。

同樣首次為一隊披甲的右中場恩格林（Ethan Ingram）、中堅泰萊（Caleb Taylor）、右翼法盧斯（Tom Fellows）均只得18歲，前鋒加特拿希文（Taylor Gardner-Hickman）19歲，中場卡斯杜（Quevin Castro）亦僅為20歲。同樣20歲的左中堅疏頓（Saul Shotton），亦鮮有一隊上陣經驗。

+ 3

戴上隊長臂章的33歲老將辛迪加斯（Robert SNODGRASS），因手術後休戰多月，今仗是他首度復出。新加盟的阿當列亞治（Adam REACH）首度披甲，過去幾場聯賽均無份參與的丹麥前鋒蘇賀利（Kenneth ZOHORE），亦難得獲正選上陣機會。

換言之，西布朗今場其實只是以大半隊青年軍，加上後備或久休復出的球員應戰，根本上與「棄Game」無異。他們專注英冠，以再度升班重返英超為首要目標，重心明顯不在聯賽盃。

西布朗今場派出大半隊青年軍和新丁上陣，結果慘敗一場。（Getty Images）

無論如何，贏波就是贏波，奧巴美揚說，「希望這場大勝有助為未來幾場比賽建立信心」，他又稱，「我們會不斷努力工作，不斷推動球隊向前。」

領隊阿迪達亦為難得的勝利感高興，「英超頭兩場都贏不到，我們全部人都很失望。但球員擁有態度，亦十分團結。」

👇👇即睇英超第3輪直播賽程👇👇