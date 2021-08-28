英超．轉會│C朗「愛回家」 曼聯︰已就轉會與祖雲達斯達成協議

C朗拿度「愛回家」！曼聯周五（27日）深夜發布官方聲明確認已與祖雲達斯達成協議，迎接葡萄牙球王C朗拿度回巢。



曼聯官方聲明指，很高興地確認球會已就C朗拿度轉會與祖雲達斯達成協議，正就個人條款、簽證和醫療方面細節。

各位「紅魔」，回味這一件球衣嘛？（Getty Images）

C朗曾五次獲得金球獎，職業生涯至今共贏得了 30 多個重要獎杯，其中包括 5 次歐洲冠軍聯賽冠軍、4 次國際足聯世俱杯冠軍、7 次英格蘭、西班牙和意大利聯賽冠軍以及歐洲杯冠軍。為他的祖國葡萄牙贏得冠軍。C朗為曼聯效力的6個賽季間， 292 場比賽中打入了 118 球。

曼聯聲明指球會每個人都期待著歡迎C朗回到曼聯。

36歲的葡萄牙球王C朗拿度日前宣布離開意甲祖雲達斯，轉會發展峰迴路轉。先是英超衛冕球隊曼城傳已向C朗經理人文迪斯開出條件，令C朗「紅變藍」機會甚高，惟風向突然急轉。昨日消息指曼城已放棄追逐，同市死敵曼聯已準備出手，迎接歐聯冠軍功臣「愛．回家」。

當地時間周五早上，本來只有曼城有意羅致C朗，但至中午，曼城已決定放棄，而曼聯則已向C朗提出合約。《曼市晚報》記者Samuel Luckhurst指，C朗曾致電恩師費格遜，表明意向，曼聯即提出邀約。

蘇斯克查（左）與C朗（中）曾經聯袂，有機會故劍重逢。（Getty Images）

傳聞指C朗（左二）曾與費格遜（左三）通電話，曼聯隨即出手。（Getty Images）

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C朗在意甲開鑼戰後備上陣，料為最後一次為祖雲達斯上陣。（Getty Images）

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