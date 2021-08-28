C朗回歸曼聯｜解構戲劇性轉會內幕　曼聯球迷一日內由失望到狂喜

C朗拿度回歸曼聯，成為今夏轉會窗的「震撼彈」！

在一日之間，曼聯球迷經歷失望與狂喜，傳聞最初由鋪天蓋地指C朗會加盟同市宿敵曼城，但突然風向急轉，曼城退出交易，曼聯介入，並且極速與祖雲達斯達成協議。

早上，曼聯球迷還以為傳奇球星轉投宿敵而困惑失望，但之後竟然劇情逆轉，迎來了昔日的奧脫福王子回歸，究竟這一日發生發生事？



C朗經理人文迪斯今夏一直為C朗找尋新東家，向歐洲各大球會推銷C朗，但大部分的反應消極，包括曼聯，一來曼聯擔心價錢太貴會變「水魚」，二來覺得祖雲達斯不會放人。不過，在過去周日對烏甸尼斯的意甲聯賽，C朗被眨後備，一宗轟動全球的轉會醞釀發生。

C朗與祖雲達斯的合約原本明年夏天屆滿。（Getty Images）

26/08（三）：C朗離祖雲達斯欲投曼城

綜合歐洲媒體報道，祖雲達斯在周三向C朗表示，如果有球會的出價符合要求，他將會被賣走。恰巧，曼城收購頂級前鋒的Plan A失敗，哈利卡尼宣布留效熱刺，之後C朗就與曼城拉上關係。傳聞C朗希望在職業生涯尾段爭取金球獎，渴望加盟曼城；甚至有報道指，曼城爽快同意了C朗年薪3100萬歐元的要求，但曼城及祖雲達斯在轉會費的分歧較大，或以交換球員的方式進行。

27/08（四）：投曼城成數高 曼聯晚上介入

C朗加盟曼城的消息愈傳愈真，到周四晚，彷彿此事已成定局。曼聯領隊蘇斯克查在周四晚認為球會要採取行動，若果讓曼聯的傳奇球員效力宿敵，其負面影響超越競技範疇，損害曼聯在球員及球迷的形象。蘇斯克查致電曼聯執行副主席活華特，兩人談得很順利，活華特同意蘇斯克查的建議，馬上介入C朗的轉會，聯繫文迪斯及祖雲達斯。在英國時間周五早上，仍然傳聞C朗加盟曼城，但那時曼聯已經出手。

前隊友里奧費迪南得悉C朗想去曼城後，打電話給他，叫他回曼聯。（資料圖片/Getty Images）

其實，當C朗加盟曼城的傳聞出現後，眾曼聯名宿及球員都有跟C朗聯繫，希望他回到曼聯，包括里奧費迪南、艾拉及般奴費南迪斯。里奧費迪南之後證實：「我直接打電話給他，究竟發生事？告訴我，那些傳聞都是謊言。我跟球迷一樣，請告訴我，你不是去那裏！」

28/08（五）：C朗峰迴路轉回歸曼聯

里奧費迪南續說：「我估昨天（周四）跟C朗的談話，比起他離隊以來說過的都要多。我們通過短訊及電話，由黃昏講到晚上。」多間傳媒披露，前曼聯領隊費格遜在周五早上致電C朗。里奧費迪南說：「費格遜的角色很重要。道理很簡單，C朗回曼聯怎會沒有找過費格遜！」據報費格遜還親自致電文迪斯及曼聯管理層，促成交易。

C朗去向峰迴路轉 傳一通電話後曼聯出手 曼城已放棄

就在費格遜來電之後，C朗收到曼聯開出的合約，C朗同意回到曼聯，拒絕曼城。前曼聯左閘艾拉披露，他在周五早上收到C朗的訊息，對方表示會為「我們的球隊」效力。英國時間周五中午，輿論大逆轉，英國《BBC》曝曼城退出C朗交易，曼聯介入談判。

幾乎同時，祖雲達斯、曼聯及曼城剛好開賽前記者會。曼城領隊哥迪奧拿表示，轉會窗還有幾日，任何事都可能發生，C朗及美斯這種球員可以決定自己去什麼地方；他還表示很滿意現有陣容。至於曼聯的蘇斯克查就表示，般奴費南迪斯一直有跟C朗溝通，C朗知道曼聯是如何待他的，如果他離開祖雲達斯，他知道曼聯一直在此。至於祖雲達斯教練艾歷尼確認C朗離隊。

C朗上次效力曼聯時，曾經蘇斯克查做過隊友。（資料圖片/Getty Images）

在蘇斯克查講這番話時，C朗已經同意回歸曼聯，曼聯只差跟祖雲達斯商討轉會費。在周五下午4時多，C朗乘搭私人飛機，離開都靈，抵達葡萄牙的里斯本，備戰國際賽。當他步出機場時表示，大家在一小時會知道他的去向。

C朗「愛回家」 曼聯︰已就轉會與祖雲達斯達成協議

果然如C朗所言，曼聯在下午4時50分宣布，就C朗的轉會費與祖雲達斯達成協議，當C朗通過體測及簽約後，交易將會落實；曼聯表示球會上下每個人，都十分歡迎C朗回來。

曼聯發布C朗回歸的海報。（曼聯Twitter）

據《BBC》透露，C朗的基本轉會費為1500萬歐元，如果符合條款，最高可達2300萬歐元。據報，C朗將會在里斯本的醫院接受體測，他肯定無法趕及本周對狼隊的聯賽上陣，最快要等到國際賽期後9月11日對紐卡素的英超，才有可能上演回歸曼聯後首戰。

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇

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