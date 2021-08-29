C朗回歸曼聯︱傳人工較祖雲達斯減逾兩成　仍是紅魔最高薪酬一人

C朗拿度重返曼聯，全球興奮，有報道指出，已屆36歲的他重返成名地，在人工方面有所折讓，較在祖雲達斯時賺少23%。

曼聯宣布C朗歸隊的Instagram帖文，一日內已獲1250萬人讚好，創出體育隊伍ig讚好次數紀錄。



一個轉會窗，美斯、C朗拿度齊轉會，難度最大的其實是他們的人工。即使二人早已年過30，魅力和人氣依然高企，因此薪酬基本人仍是年年遞增。

正是這個因素，令早有離心的C朗，遲遲未獲青睞，直到曼聯發現祖雲達斯開出的C朗轉會費僅為1500至2000萬歐元，才決心從同市宿敵曼城手中把C朗搶回來。奧脫福王子回來了，到底他的人工是多少？

C朗拿度離開曼聯12年後回歸，如今已踏入球員生涯尾聲。（Getty Images）

英國傳媒普遍指出，C朗以跟祖雲達斯相同的人工水平，簽約曼聯兩年。他的年薪為2600萬英鎊，粗略計算相當於周薪48萬英鎊。

惟《每日郵報》獨家報道，宣稱C朗回到曼聯的年薪「僅為」2000萬英鎊，減薪幅度達23％，周薪約38.5萬英鎊。

就算以此計算，C朗這位「大師兄」歸隊，人工仍冠絕一眾曼聯隊友，超越門將迪基亞，成為隊中人工最高一人。

▼曼聯盛傳最高人工排名 ▼

+ 5

曼聯宣布C朗拿度歸隊的Instagram帖文，打破運動隊伍IG讚好數字紀錄。（Instagram）

C朗回歸曼聯｜解構戲劇性轉會內幕 曼聯球迷一日內由失望到狂喜

C朗24小時內戲劇性由轉會曼城到回歸曼聯，全球紅魔球迷經歷如坐過山車的狂怒到狂喜，當曼聯在Instagram張貼C朗拿度的帖文，確認他歸隊的喜訊時，眾人慷慨送上讚好，一日內已收獲超過1250萬個likes，創下Instagram運動隊伍帖文讚好最高紀錄。

葡萄牙球王離隊12年重返奧脫福，他一舉一動均成焦點。今晚曼聯作客狼隊一戰，他未能趕及上陣。至於與他在球壇之巔競爭多年的美斯，今夜凌晨勢將首度披上巴黎聖日耳門（PSG）戰衣，法甲聯賽作客蘭斯一仗上陣。

相對曼聯得到C朗的狂喜，失去他的祖雲達斯，周六在意甲第二輪意外不敵升班馬安玻里：意甲｜C朗轉會後祖雲達斯即負升班馬 一項數據證不能沒有他

C朗回來了！

C朗回歸曼聯｜英超官網偷步宣布穿7號球衣？更大可能揀呢個大冧巴

C朗回歸曼聯｜分析戰術排陣喜與憂 般奴與普巴或要作出犧牲

英超轉會｜C朗「愛回家」 曼聯︰已就轉會與祖雲達斯達成協議

C朗去向峰迴路轉 傳一通電話後曼聯出手 曼城已放棄

👇👇英超第3輪周日直播賽程👇👇

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇