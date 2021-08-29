東京殘奧｜如電影般的愛情故事　奧運跳遠女將愛上殘奧截肢跑手

雙腿截肢的人生很難，但愛很簡單。

殘奧跑手活特賀爾（Hunter Woodhall）遇上為奧運奮鬥的跳遠女將泰拉戴維絲（Tara Davis），譜出了一個簡單的愛情故事。



美國殘疾跑手活特賀爾的女友，是剛以第6名完成東京奧運女子跳遠的戴維絲，22歲的賀爾將在今晚（29日）出戰T64級男子100米初賽，本來一對戀人在取得奧運、殘奧資格後，預期能在現場互相支持打氣，卻因疫情而被分隔兩地（選手在完成賽事後需盡快離境）。不過，二人在一起的4年時光，早跨過了物理和非物理的一切距離。

活特賀爾與美國跳遠女將戴維絲自高中已在一起。（活特賀爾Instagram）

田徑場上一見鍾情 女方突然擁抱

時間跳轉到4年前，二人在高中時於愛達華州的田徑場上相遇。那天是活特賀爾的生日，很多人都對他說生日快樂，場內的廣播也恭賀他。戴維絲也走到素未謀面的賀爾面前抱了他一下，「當我第一眼看到他時，我就想『我的天！我要知道他是誰』。」她對自己突然抱住他也感驚訝，不過更驚訝的是活特賀爾。

活特賀爾是首位雙腿截肢的運動員取得NCAA Division 1田徑獎學金。（Getty Images）

殘疾的標籤又或身分，外界的「慘情」推斷變得理所當然，有時候心理傷口上的鹽花來自不自覺的目光，對自小失去雙腿裝上義肢的活特賀爾更甚。「我對戴維絲的第一印象是她很漂亮，她突然抱了我一下，我在想『Wow，這女孩真大膽，她知道她想要什麼』。」

戴維絲在高中對活特賀爾一見鍾情。（Instagram）

當時，戴維絲是美國隊U20田徑隊主將，比她大兩年的活特賀爾則已是里約殘奧200米銀牌、400米銅牌選手。活特賀爾先天腓骨發育異常，出生11個月就被切除兩邊小腿，「既不能走路，那我就用跑的。」他從小便熱愛運動，即使戴上義肢的能力有限，足球、棒球、籃球、滑雪、滑水都難不到他，其後在中學時因隨好友加入田徑隊而被發掘了跑步潛能。

居住不同州起的二人在高中到大學期間曾經歷「Long-D」（長距離戀愛）。（Instagram）

活特賀爾與戴維絲對彼此一見鍾情，二人在社交媒體互相關注後，很快便開始了約會。但前者在南部的阿肯色州上大學，女生則住在德州，二人展開了相距500公里的「Long-D」。直到2018年，戴維斯轉到德克薩斯大學，二人才拉近了距離。活特賀爾坦言，「當相距那麼遙遠時，沒有任何關係是容易的。」與一般戀人無異，他稱頻繁的溝通、信任和耐性對他們的關係很重要。

戴維絲取得東京奧運資格一刻：

殘奧資格僅是「2分之1」

假如東京奧運在去年如期舉行，戴維絲將會因傷缺席，延期一年反而讓她趕及傷癒一圓奧運夢。今年6月，當她在測試賽上直接取得東奧參賽資格後，情緒激動得雙膝跪地，而活特賀爾就在看台上展開雙臂等待女友的擁抱。

活特賀爾想起自己取得殘奧資格那天，他說：「那天我充滿信心地踏入賽場，我知道我能做到。當我成功時，我立刻對戴維絲說，我的資格只是2分之1，另外2分之1是她的資格，我們要一起達成。」當戴維絲也奪得資格時，活特賀爾心情激動，「我哭了，那是非常特別的一刻，是我在田徑賽場上最難忘的事。」

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在上屆里約殘奧取得200米銀牌、400米銅牌的活特賀爾，將在今屆力爭金牌。（Getty Images）

活特賀爾將在周日（29日）晚出戰T64級100米初賽，他坦言：「當然我想取得金牌，但對我來說，獎牌與其他運動員的成就一樣至高無上，因此可以代表美國出賽、與選手一起享受比賽，我已感到很開心。」

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