東京殘奧｜38歲無臂箭神金牌夢再成空　賽後豪言：我尚有兩屆衝金

每一屆殘奧會，都見證平常人認為「不可能」的時刻，失去雙手可以打乒乓球﹑也可打劍擊。

來自美國的史杜斯文，即使天生失去雙臂，他用腳及嘴巴照樣射箭。這名「無臂箭神」在東京殘奧男子複合弓16強止步，但38歲的他未言退，豪言下屆再爭金。



美國的射箭選手史杜斯文（Matt Stutzman）是殘奧的標誌人物之一，天生沒有雙臂的他，以右腳控制弓箭，加上特別儀器幫忙下，再以嘴巴放箭。這名「無臂箭神」2012年出戰倫敦奧運男子複合弓，過關斬將拿下銀牌，更在2015年創下男子射箭最遠命中目標的世界紀錄。

史杜斯文（左）倫敦奧運拿下男子複合弓銀牌。（資料圖片／Getty Images）

史杜斯文在上屆里約奧運16強止步，5年後捲土重來，繼續以奧運金牌為目標。「無臂箭神」次圈擊敗印度箭手晉級，16強迎戰5號種子Marcel PAVLIK，最終以137：143落敗，連續兩屆16強出局。

「無臂箭神」金牌夢再度落空，賽後坦言今仗射出5年來最差的分數，「我在練習時一切如常，今仗顯然不是根據我的計劃進行，我不能平靜下來，無法控制自己。這個感覺糟透了，這大概是5年來最差的成績。」

史杜斯文連續兩屆在男子複合弓16強止步。（Getty Images）

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史杜斯文賽後直言在壓力的情況需要再改善，「我曾經贏過不少大賽冠軍，我也希望在奧運會中稱霸。我在今仗已用盡全力，但我在心理上仍未有充足準備。這是我可以改進的地方，當我感受壓力的時候，我不斷抖動，我需要找到解決的方案。」

年屆38歲的「無臂箭神」未有退下來的打算，因為他有更遠大的目標，「我未想過退役，下屆奧運只是3年後，我將會以更強的姿態回歸，我終極的目標是在2028年參加洛杉磯奧運，換言之我有兩屆機會衝擊金牌。」

天生失去雙臂的史杜斯文，未有退下來的計劃，豪言戰至2028年洛杉磯奧運。（美聯社）

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