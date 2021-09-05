東京殘奧｜棒球少年轉項4年奧運封王　一個優勢連挫羽毛球界巨人

13歲那年夏天，棒球少年梶原大暉在踏單車往練習場時與貨車撞上，右大腿以下截肢，左下肢喪失機能。

一個月後恢復意識時，他率先想到的是：「啊，我以後不能打棒球了。」

甲子園夢碎了，他在6年後卻成為了日本史上首位殘奧羽毛球金牌選手。



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港將陳浩源於東京殘奧輪椅羽毛球WH2級分組賽，唯一一場敗仗對手正是19歲的梶原大暉，世界排名第2的陳浩源因而未能以全勝姿態直入4強，只能出線8強再晉級，故在準決賽碰上世界第一的金正俊，在這一場「早來了的決賽」憾敗，無緣決賽。

19歲的梶原大暉自小打棒球，因意外截肢後轉而在羽毛球場上追夢。（Getty Images）

本屆最年輕羽毛球手的梶原大暉，勇闖今天的金牌戰面對排名高5位、世錦賽4連霸的金正俊，梶原終以21：18、21：19力剋對手，為日本在閉幕日添金。

職業棒球夢未開始已結束，從小的棒球訓練卻助他成為奧運冠軍。

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梶原大暉在今屆過關斬將，甚至擊敗他從未贏過的陳浩源。（Getty Images）

中二交通意外截肢 甲子園夢碎落一地

梶原在棒球風氣興盛的福岡市出生，自小學3年級便整天追着白球奔跑，中學時代更以王牌投手姿態出戰全國大賽。熾熱的陽光下揮灑熱血，棒球少年的夢想卻在升中二那年夏天被迎面而來的貨車撞散了。失去了雙腿活動能力，此後以輪椅代步。

19歲的梶原一暉是今屆殘奧最年輕羽毛球手。（Getty Images）

「還記得如何被送到醫院，但之後的事便沒有了記憶，醒來的時候已是約一個月後。」梶原憶述。熱愛棒球的他在回復意識後，先想到的便是棒球，「當時只想到棒球，『已不能再打球了』。」夢想碎落一地，棒球教練與隊友、同學的鼓勵，成為了他的支撐。

僅4年羽毛球經驗 動作與棒球相似

他在2017年升上高中1年級後開始了打羽毛球，「棒球的投球動作與揮拍近似，我可用投手的經驗應用在羽毛球。」即使意外後失去雙腿，沒有奪去他天生的運動神經與爭勝心，克服控制輪椅的空間感和距離，他一躍成為輪椅羽毛球的超級新星。

梶原大暉指棒球的投球動作與揮拍近似。（Getty Images）

才開始接觸羽毛球，他在2017年末便在日本隊選拔贏得亞軍，2019年以高中生身分在丹麥國際賽取得單打和雙打冠軍，贏得首個國際獎項。其後他在日本選拔達成兩連霸，去年被日本隊重點培訓。

梶原坦言在羽毛球的佳績，也是自小練習棒球的累積，「中學時的棒球隊是強隊，經歷過艱苦的訓練，現在能克服艱辛的訓練，也是棒球時期鍛鍊出的體能與精神面。」

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世界排名第6的梶原在分組賽第2戰便擊敗世界第2的陳浩源、4強力剋排名高1位的金景勳，連續擊敗殘奧前未曾贏過的對手，最終在金牌戰擊敗「一哥」，成為繼陳浩源後第二位打敗金正俊的球手，此前梶原與他對戰，6戰全敗。

「把苦練的成果交出來，以挑戰者的心情享受比賽，取得金牌。」輪椅上追着白球的身影依舊閃閃發亮。

梶原奪金後隨即出戰雙打銅牌戰，最終與相差38歲的隊友村山浩，合力為日本隊添銅。（Getty Images）

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