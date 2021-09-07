全運會．拳擊｜曹星如隔18個月再踏擂台　明過榜周五出擊爭入8強

香港拳手曹星如（Rex）代表香港出戰陝西上演的全國運動會（全運會），大會今日舉行抽籤儀式。

曹星如將會在周五（10日）的男子57公斤級別首場賽事，與煤礦體協代表王鑫炎對戰，拳手將在明早7時半過磅。



曹星如在2018年轉戰業餘拳壇。（資料圖片／余俊亮攝）

曹星如與教練伍浩文上月已從深圳灣出發到內地隔離和備戰，轉戰業餘拳壇3年，曹星如去年遠赴約旦出戰東京奧運亞洲及大洋洲區資格賽，8強硬撼世界冠軍Mirazizbek Mirzakhalilov惜負，賽會其後因疫情取消決出最終資格的遺材賽，使他未能再爭取奧運資格。

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曹星如自去年戰畢奧運資格賽，相隔18個月再出擊。（資料圖片／Olympic Channel）

周五出擊爭取晉級

自去年3月奧運資格賽後，近一年半未有再戰擂台的曹星如，是今屆唯一參與全運拳擊賽事的港將。男子57公斤級別共16名拳手參加，賽事以淘汰制進行，曹星如將在周五出戰1/8賽，硬撼在全運會資格賽以第5名晉身16強的王鑫炎，後者祖籍山東，代表煤礦體協。

34歲的曹星如早前表示因受疫情影響而無法出外集訓，難以與不同類型拳手實戰提升狀態，惟他在港仍找來比他更重磅拳手特訓，「希望到全運會面對同磅拳手時，可以在力量中取得優勢。」

曹星如在出發前曾言希望能在全運會盡快重拾比賽狀態，為11月的世錦賽及明年亞運作準備。

曹星如曾在職業拳手生涯錄22連勝，獲封「神奇小子」。（資料圖片／李澤彤攝）

全運會男子57公斤級別名單：



曹星如（香港）

許柏祥（上海）

陳志豪 （浙江）

王龍（安徽）

陳科亮（福建）

趙毅錕（河南）

高林志（廣東）

李第成（廣西）

錢茄豪（四川）

呂平（貴州）

字春紅（雲南）

韓旭（西藏）

常勇（陝西）

巴達仍貴（甘肅）

王鑫炎（煤礦體協）

聶志學（前衛體協）



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