全運會．拳擊｜曹星如捱過舟車勞頓抽好籤　晚九落機朝六方抵酒店

曹星如（Rex）代表港隊出戰陝西舉行的全運會，首戰抽中煤礦體協代表王鑫炎。他與教練伍浩文（Dennis）拍攝短片交代最新情况，直言抽到好籤。
好籤既因為抽中非種子對手，亦避開出戰唯一首圈賽事。不過，一行人須符合嚴格防疫措施，令北上作賽的過程變得一波三折，需要坐通宵車趕路。
香港拳擊總會提供曹星如與伍浩文的短片，他們穿上整齊的港隊服裝，胸前有區徽，神情可算輕鬆。伍浩文表示今午3時左右以人手攪珠方式抽籤，曹星如出戰的57公斤級別共有 17人參加，代表有兩人要出戰首圈，爭取出線16強。曹星如將於本周五（10日）對煤礦體協代表王鑫炎，伍浩文稱曹星如不用打首圈，對手又是非種子選手，談及出線時形容「正面，好大機會」。曹星如則笑稱：「我會盡力㗎喇。」
伍在影片中表示「好彩唔係第一日打」，對於剛剛「搭機又搭車」的曹星如，多一天休息都很重要。曹星如表示昨日（6日）在深圳完成21天隔離期後，啟程乘航班前赴西安。二人原定轉機至舉行比賽的榆林市，惟落機後因檢疫程序延誤。
曹星如解釋落機後要經多重檢測，「有好多個健康碼」，需要全部通過「轉晒綠色」。當中有部分檢查未能即時通過，以致延誤，花費多一個小時才正式確認21天隔離。伍浩文接着說，航班亦有延誤，賽會表示為安全計，安排司機接送他們赴榆林。
棄空路改用陸路，時間定必延遲，加上路途難測，進一步躭誤。伍浩文續指昨晚9時左右出車，預計車程約6小時，應在今晨3時過後抵達酒店，惟他們最終在清晨5時許才到達。「落車之後又要即時檢測，又要身體檢查，到埗又要抽血，搞到近6點才可以休息」，曹星如說。
全運會男子57公斤級別名單：
曹星如（香港）
許柏祥（上海）
陳志豪 （浙江）
王龍（安徽）
陳科亮（福建）
趙毅錕（河南）
高林志（廣東）
李第成（廣西）
錢茄豪（四川）
呂平（貴州）
字春紅（雲南）
韓旭（西藏）
常勇（陝西）
巴達仍貴（甘肅）
王鑫炎（煤礦體協）
聶志學（前衛體協）