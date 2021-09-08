足球熱話｜C朗獲牛津教授驗證史上最強　美斯其中一環大落後致敗

誰是史上最強足球員，向來是爭論不休的話題，即使只從當今兩大球王C朗拿度及美斯中做選擇，亦動輒引發「世界大戰」。

英國牛津大學一位數學系教授哥羅福（Dr Tom Crawford）就自創一種名為「G.O.A.T Index（Greatest Of All Time）」的演算法，聲稱能「驗證」C朗才是史上最強。



哥羅福先從云云傳奇中挑選了C朗拿度、美斯、比利、馬勒當拿、雲巴士頓、告魯夫、普斯卡斯（Ferenc Puskás）、迪史堤芬奴（ Di Stéfano）、朗拿度及柏天尼10名球員，再憑7項指標計算各人所得分數，得出最終排名。

即睇牛津教授「GOAT Index」史上最強足球員指標排行榜：（按圖放大）

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以下是「G.O.A.T Index」演算法的7項指標：

1.球會錦標

根據歐洲足協聯賽系數，以決定球員贏得聯賽冠軍的難度；贏得歐聯或其前身歐洲球會冠軍盃，分數更高。而假如球員在不同國家的聯賽都奪冠，分數則有加乘。

奪得35座球會錦標的美斯雖比C朗（30座）優勝，但C朗比對方多奪得一次歐聯冠軍，也分別在3個不同聯賽稱霸，在這項指標中排第一。



2.球會入球

美斯於811場比賽中射入683球，效率比C朗的897場入674球更高，不過這指標首位由普斯卡斯奪得，他是眾人中唯一場均入球多於1的球員，巴西球王比利則排第2。



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3.國際賽錦標

C朗在2016年贏得歐國盃冠軍，美斯今年亦打破宿命拿下美洲盃。兩項盃賽計算的分數相同，惟演算法根據該國家隊在賽事的種子排名，再決定最終分數；若球員在該屆賽事拿下個人獎項，分數也有加乘。所以，巴西前鋒朗拿度成為這項指標的第1，緊隨其後的分別是比利及馬勒當拿。



4.國際賽入球

C朗上周世盃外對愛爾蘭再取得進帳，現時為國際賽入球紀錄保持者的他，已為葡萄牙射入111球，大幅拋離美斯的76球，毫無疑問地在這項指標稱冠。



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5.金球獎

根據每次獲獎時所得票數去計數分數。而由於1995年前只得歐洲球員可參加金球獎，演算法使用2015年由官方公布、在包含南美球員後重新評估的得獎名單。球王比利7度獲獎，壓過美斯（6次）及C朗（5次）。



6.個人紀錄

C朗保持5項紀錄，包括歐國盃最多入球、歐聯最多入球、葡萄牙國家隊最多入球等，終再贏過比利及美斯取得高分。不過，這項指標明顯跟前者有重疊之處，疑似讓C朗「刷數據」，令美斯輸掉不少分數。



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7. Z-Factor

意思是球員某季的壓倒性表現，明顯優於之前5季，並靠自身力量帶領球隊取得佳績，而美斯則於這項能力封王。



最終經過整合，C朗的分數最高，成為「史上最強」。然而值得一提，今次統計由著名數據網站LiveScore負責，而C朗正是他們的全球宣傳大使，所以結果有多少參考價值，還是留給讀者自行分析。