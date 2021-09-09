世界盃外圍賽｜纏繞迪姆華拿的空門魔咒　無阻德國作客輕取冰島

今個國際賽日3場的世界盃外圍賽，德國隊的賽程難度不高，最後一場作客冰島，輕鬆以4球淨勝對手，3戰全勝並攻入12球。

效力車路士的箭頭迪姆華拿又「搶鏡」，面對空門起腳竟然一飛衝天。



被列入世界盃歐洲區外圍賽J組的德國，今個國際賽日賽程輕鬆，先後輕取列支敦士登及阿美尼亞後，今仗作客冰島。

德國隊開賽僅3分鐘已打破缺口，基拿比門前撞射建功，及後魯迪格接應死球頭槌再下一城，德國兩球領先返回更衣室。換邊後，利萊辛尼窄角度勁射破網，加上迪姆華拿完場前錦上添花，作客4球大破冰島，拿下3連勝，並攻入12球兼不失一球，以15分暫列J組榜首。

德國4球輕取冰島，今個國際賽日3戰全勝並不失一球。（Getty Images）

華拿今仗有不少黃金機會，可以有更多斬獲。換邊初段以速度壓過對方守衛，惜臨門一腳軟弱無力，被冰島門將輕鬆沒收。

高路斯達文（Lukas Klostermann）右路地波傳中，皮球已越過冰島的一眾守將，華拿的任務十分簡單，將皮球送入空門，他卻射中波底，皮球一飛衝天，越楣而去。

迪姆華拿面對空門再失機，似乎這是他的心理障礙。（Getty Images）

迪姆華拿面對空門時，似乎有一種魔咒附身，多次近門「食叉燒鯁骨」。今年4月對北馬其頓時，華拿面對空門起腳，卻左腳「大撻」，皮球慢慢溜向柱邊外，同時斷送球隊扳平的機會。

迪姆華拿對北馬其頓驚天失機，錯失追平的大好機會。（資料圖片／路透社）

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縱然華拿再度錯失良機，完場前亦接應夏維斯的助攻建功，連續3場有士哥，加上上場一記為人津津樂道的後腳助攻，證明他的狀態不錯。

德國新上任的教練菲力克（Hansi Flick），賽後依然滿意華拿的表現，「華拿3場踢足每一分鐘賽事，對體能的消耗甚大，加上他3場也有進賬，一切也向着正確方向。」

即使華拿再度失機，但3場入3球，主帥菲力克對他的表現依然收貨。（Getty Images）

華拿末段接應夏維斯的傳送，為球隊錦上添花。（Getty Images）

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