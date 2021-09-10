美網｜兩大美少女延續神奇之旅　合演全千禧後決賽創歷史

今年美網，變成千禧後少女的「大滿貫闖蕩記」，來自加拿大的費南迪絲及英國的拉度簡奴，成為兩大發現。

率先登場的費南迪絲，連續兩盤初段被破發，這名19歲的加拿大小將展示強大的心理質素，與莎巴蘭卡力戰三盤，最終擊敗這名2號種子殺入決賽。

隨後登場的拉度簡奴，直落兩盤擊敗莎卡莉，兩名20歲以下球手爭奪今年美網女單錦標。



年僅19歲的費南迪絲（Leylah Fernandez）今年化身「巨人殺手」，接連淘汰大坂直美﹑姬爾芭及絲慧杜蓮娜，首度躋身大滿貫最後4強。

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這名加拿大美少女今仗面對2號種子莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），力量及身型同樣輸蝕，費南迪絲以靈活的移動及刁鑽的落點應對，即使首盤開賽初段即失守，未有打亂費南迪絲的陣腳，及後打破對手發球局，並戰至「Tie-Break」以細分7：3先下一城，隨即振臂高呼，場館頓時變成她的主場。

費南迪絲拿下首盤後，帶動現場球迷情緒為她打氣。（Getty Images）

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次盤劇情類似，費南迪絲同樣先被破發，隨後再追平，唯一不同之處就是末段再度失守，結果莎巴蘭卡以局數6：4扳回一城。從錯誤中學習，費南迪絲在決勝盤開段站穩陣腳，中段施壓成功把握破發機會，可惜未能保住發球局，二人局數打成4：4平手。

面對壓力，費南迪絲處變不驚，反而莎巴蘭卡卻在關鍵時刻手軟，自己的發球局大失準，連失4分失守，費南迪絲取得重要的破發分，以局數6：4拿下決勝盤，驚喜闖入女單決賽。

費南迪絲殺入決賽後，再度展示招牌笑容。（Getty Images）

莎巴蘭卡今仗多次大發雷霆，影響發揮。（Getty Images）

▼重溫費南迪絲的第一次8強英姿▼

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拉度簡奴殺入決賽創歷史

隨後上演另一場女單準決賽，英國18歲的拉度簡奴（Emma Raducanu）鬥希臘球手莎卡莉（Maria Sakkari），這名華裔混血少女開賽隨即打出水準，加上莎卡莉有點手緊，接連打破對手發球局，拉度簡奴一度領先局數5：0，並順利拿下首盤。

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拉度簡奴再次把握莎卡莉的破綻破發，手握一個破發分的英國少女，愈打愈有信心，嘗試再破對手發球局，即使不果，最終仍以局數6：4再下一城，直落兩盤晉級。

拉度簡奴以局數6：1拿下首盤，露出從容的笑容。（Getty Images）

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拉度簡奴由外圍賽首圈起步，一口氣連贏9場，是史上首名外圍賽球手躋身大滿貫決賽，亦是44年來首名英國女球手爭奪大滿貫錦標。

費南迪絲與拉度簡奴兩名「千禧後」球手，將在香港時間周日（12日）早上爭奪錦標，亦是自1999年以來首次20歲以下球手包辦決賽席位。

相隔21載，美網決賽再度上演小將對決。（Twitter截圖）

重溫拉度簡奴躋身4強的難以置信表情：