美網︱加拿大美少女勇闖四強　連挫3大種子秘訣竟是楓葉國寶？

今屆美國網球公開賽（美網）女單盡是少女球手天下，繼18歲英國甜心拉度簡奴勇闖8強後，輪到19歲加拿大的費南迪絲（Leylah Fernandez）晉身準決賽。

她在第3圈擊敗上屆冠軍大坂直美，第4圈挫16號種子姬芭，今場8強賽事面對5號種子施維杜蓮娜，再次打足3盤。她一再展示驚人的鬥志和體能，當被問到有什麼秘訣時，她竟然給出一個出乎意料的答案。



與世界排名150的拉度簡奴一樣，今屆美網之前，相信沒有多少人會留意到排名73位的費南迪絲。經過她連日勇挫3位種子名將，足以證明她的成績絕非僥倖。

周一（6日）才度過19歲生日的她，以6：3、3：6、7：6擊敗烏克蘭球手施維杜蓮娜（Elina Svitolina），成為自舒拉寶娃2005年以18歲之齡殺入4強後，晉身這階段的最年輕女子球手。

加拿大19歲美少女費南迪絲（Leylah Fernandez）晉身美網準決賽。（Getty Images）

過去兩仗，費南迪絲的抽擊力量和韌力令人印象深刻，今天她再展示另一項武器：冠軍人馬必備的「重新啟動」能力。今仗單是第3盤已足足花去68分鐘，當時費南迪絲一度領前5：2。

眼見勝利在望，卻被施維杜蓮娜連追3局扳平。此時費南迪絲不單沒有被對手氣勢嚇怕，更冷靜調整自己，就算決勝局由領先4：1到兩度被追平，她都不慌不忙集中應付對手，最終在這場2個半小時的大戰後勝出賽事。

5號種子施維杜蓮娜被費南迪絲擊敗後，大方祝賀年輕的對手。（Getty Images）

▼費南迪絲的第一次8強英姿▼

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今仗有兩球精彩的拉鋸戰，一球對抽26板，另一球也有19板，勝出的均是費南迪絲。她的出色表現看得球迷如癡如醉，成功擄獲全場球迷的心。賽後她更盡顯幽默感，當被問到有什麼原因令她在今屆賽事表現神勇，竟然答道：「我會說是因為楓糖漿（maple syrup）」 ，引來全場爆笑。

少女愛吃甜食，費南迪絲也不例外，她不時在Instagram上載練習後吃甜品和雪糕的照片，她將答案說成楓糖漿，既回應了事實，又乘機宣傳一下這款加拿大盛產的國寶，轉數實在高得厲害。

少女都愛甜，費南迪絲也不例外。（Instagram＠leylahannietennis）

「我是個爸寶」

她的爸爸Jorge來自厄瓜多爾，為退役職業足球員，同時也是她和妹妹Bianca的教練。比起甜食，相信這個超級爸爸，才是她表現突飛猛進的主因。費南迪絲常常在Instagram分享跟父親從小至今的合照，自言是個「爸寶」。

費南迪絲經常分享小時候與爸爸Jorge的合照，不諱言自己是個「爸寶」。（Instagram＠leylahannietennis）

Jorge今天不在現場，賽後訪問這個愛黏爹的女兒看似投訴，「爹哋平日都會跟我說很多東西」，繼而說出父親兼教練賽前精彩的一席話，「今天他只跟我說，出去好好享受吧。為每一球戰鬥，為每一分戰鬥，今天是你第一次美網8強比賽，不要令它成為最後一次。為你的夢想而戰鬥」，為她帶來全場掌聲。

她的精彩表現，連籃球名宿「魔術手」莊遜也在Twitter發文讚好，「如果你尚未看過今屆美網最激動人心的球員、19歲的費南迪絲，絕對是你的損失！！」