美網｜英國18歲華裔混血少女神奇之旅再延續　全千禧後決賽不是夢

英國華裔混血少女的「大滿貫闖蕩記」第二章，由外圍賽首圈一步一腳印，周三（8日）深夜擊退瑞士的11號種子賓錫，延續神奇之旅，18歲的拉度簡奴一口氣殺入4強。

這名英國少女笑言原先預料在外圍賽後便可回國，豈料回程機票一延再延，成為幸福的煩惱。



今年溫布頓，英國華裔混血少女拉度簡奴（Emma Raducanu）一鳴驚人，初登大滿貫舞台即打入16強，可惜最終因身體不適退賽。

結局是另一個開始，小妮子的「大滿貫闖蕩記」第二章更加精彩，由美網外圍賽首圈起連贏7場，躋身8強，挑戰東京奧運金牌得主芭蓮達賓錫（Belinda Bencic）。

英國18神奇少女力證非僥倖 第二回大滿貫再入16強終遇大考

拉度簡奴8強遇上東京奧運女單金牌得主賓錫。（Getty Images）

拉度簡奴開局隨即失守，被賓錫打破發球局，這名英國少女站穩陣腳後，首盤中段收復失地，破發追平以外，更乘勢連取4局，以局數6：3先拔頭籌。拉度簡奴次盤發揮更加穩定，發球局未失一局，並順利找到賓錫的破綻，結果以局數6：4再下一城，直落兩盤報捷殺入4強，下圈將鬥希臘球手莎卡莉（Maria Sakkari）爭入決賽。

拉度簡奴的「大滿貫闖蕩記」第二章，連贏8場殺入4強，成為38年來首名英國女球手躋身美網最後階段，亦是自2005年的舒拉寶娃後，最年輕打入美網準決賽的球手。

18歲華裔混血少女震撼溫網 考完A LEVEL兩個月連勝3仗入16強

拉度簡奴再晉一級，再度展示甜美的招牌笑容。（Getty Images）

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由外圍賽起步，拉度簡奴原先的目標當然並非現實般遠大，只是見步行步，「我的回程機票訂在外圍賽結束後」。回程日子一拖再拖，如今比預期多留兩星期，這個卻是幸福的煩惱。

僅僅第二次參加大滿貫，便取得如此佳績，拉度簡奴直言全因賽前孤注一擲的心態，「我對勝利非常渴望，當我步入球場時，我對自己說：『或許這一場是主場館的最後一戰，我會盡力而戰並享受賽事。』，結果我做到了，我也難以置信可以來到這一步。」

拉度簡奴自信又穩定的發揮，協助她再進一步。（Getty Images）

美網女單最後4強除了拉度簡奴外，加拿大的費南迪絲（Leylah Fernandez）同樣上演另一齣的「神奇之旅」。兩名千禧後將在香港時間明早分途出擊，分別挑戰2號種子莎巴蘭卡及莎卡莉，二人齊齊努力締造歷史。

加拿大美少女勇闖四強 連挫3大種子秘訣竟是楓葉國寶？

加拿大19歲美少女費南迪絲（Leylah Fernandez）晉身美網準決賽，與拉度簡奴力爭合演千禧後對決。（Getty Images）

▼費南迪絲的第一次8強英姿▼

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【拉度簡奴不時在社交網站分享照片】

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另外，美網男單4強同樣誕生，頭號種子祖高域以盤數3：1反勝貝歷天尼（Matteo Berrettini）晉級；而德國的阿歷山大薩維列夫則直落三盤輕取夏里士，二人將在4強對壘，爭入決賽。

祖高域反勝貝歷天尼晉級，4強將遇上薩維列夫。（Getty Images）

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