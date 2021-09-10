C朗回歸曼聯首戰鬥紐卡素　前拍檔朗尼：佢踢到40歲都唔奇｜英超

C朗拿度回歸曼聯後首場比賽，周六主場出戰對紐卡素。C朗的前曼聯隊友、現任打比郡領隊朗尼認為，C朗有能力踢到40歲。在踢法上，朗尼認為C朗值得在戰術上擁有特殊待遇，例如不用回防，因為C朗可以為球隊帶來入球及勝利，做C朗的隊友就要辛苦一點。



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36歲的C朗重投曼聯，周二完成隔離，開始參與訓練，準備周六主場對紐卡素的英超聯賽。C朗之前在2003至2009年效力曼聯，由小將成長為世界級球星，並與朗尼、泰維斯組成三叉戟，於2008年勇奪歐聯冠軍。

C朗拿度重返曼聯卡靈頓基地後首課操練，展現出球星光芒：（按圖放大）

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正當C朗表示不是回來度假時，他的昔日隊友朗尼已經掛靴，專注擔任英冠打比郡主帥。比C朗年輕約半年的朗尼接受訪問，談起這名葡萄牙球星，仍難忘對方自律的生活，他說：「能力是一方面，另一方面是他非常重視照顧自己，你可以見到他的狀態仍然非常好。如果他可像傑斯那樣踢到40歲，繼續入波，我不會感到驚訝。」

C朗離開曼聯後，在比賽重遇朗尼仍然老友鬼鬼。（Getty Images）

【朗尼及C朗在2004到2009年在曼聯做過隊友（按圖放大）】

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作為前曼聯隊長兼球會史上入球最多的球員，朗尼認為C朗是一名值得獲戰術優待的球星。他說：「有了C朗，情況就不一樣。像C朗及美斯這樣的球員，可能亦只有他們兩人，可以只在前半場踢波。當你只需要踢半場時，就不用來回禁區及高強度防守，任務只有入球。」

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C朗在蘇斯克查的陪同下，正式動筆簽約。（Getty Images）

朗尼續說：「我之前都講過，其他隊友要辛苦一點。不過，如果一切像他上次效力那樣，即我跟他做隊友的最後兩年，球隊允許他這樣做，因為他會為你入球，並贏得比賽。」在2006到2009年間，曼聯戰術傾斜到C朗身上，C朗名為翼鋒，實為前鋒，而名為前鋒的朗尼及泰維斯就需要為C朗犧牲，頻頻回到中場策應，並積極參與防守。

朗尼已經掛靴，擔任打比郡領隊。（Getty Images）

比較當年與今日的C朗，朗尼覺得這位老拍檔已經完全轉型，他說：「比起C朗上次踢英超時，他已經是另一種球員。上次的時候，他更像一位跑手，非常扭得，有速度又有力量。現在，他是一名射手。自從他離開英超後，踢法及風格有巨大的變化。我覺得英超已經不像以前般體力化，但對球員的要求仍然很高。」

【近代曼聯7號球衣主人（按圖放大）】

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