英超︱費格遜終承認有份帶C朗回曼聯　一個原因令老人家親自出馬

C朗重返曼聯，不止紅魔球迷，就連全球熱愛足球人士同感興奮。這位葡萄牙巨星如天神一樣強勢回歸，再次為英超注入無比吸引力，不過他只差一點，加盟的球隊便是曼城，而非成名地曼聯。

外界一直盛傳，C朗之所以在最後關頭改變心意將新一站由曼城變曼聯，全賴紅魔傳奇主帥費格遜出手，老人家一直未作回應，直到愛徒在歸隊首仗梅開二度，費Sir終肯承認自己確有出力。



費格遜親身見證愛徒C朗拿度再披曼聯戰衣。（路透社）

不認不認還須認，79歲的費格遜受訪時道，「很多人也有份參與，而我在知道基斯坦奴希

望來這裏後，也有幫手。」

他認為，最重要一點是確認愛徒的心意，C朗想來，他便居中穿針引線，「結果一切很順利。」

C朗稱回曼聯全為費Sir 「我終於回到屬於自己的地方！」

▼C朗與費Sir的父子情▼

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一個原因令費Sir出手

費Sir自2013年離任，一直退居幕後，擔任曼聯足球部董事和全球大使，絕不輕易出手「干預朝政」。今次之所以破例出山，全因有一個無法接受的原因。

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C朗重返曼聯，身為師父的費格遜自言，「極之興奮的同時，也是如釋重負。」他解釋，「我無法想像他效力曼城，我不認為任何人能夠。」他之後一句：「因此我們做出一系列工作，確保他來到這兒。球會的跟進工作做得很好，接着跟格拉沙家族傾談，然後一切辦妥」，盡顯昔日的名帥霸氣，即使已退休多年，更曾在鬼門關邊緣徘徊，工作起上來依然俐落高效。

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雲格直言，當年以為已成功簽入C朗，期望他夥拍亨利。（Getty Images）

兩度出手搶走C朗

費Sir成功從曼城手中搶走C朗，其實已是他第二次從宿敵手中搶人成功。18年前，C朗只差一點便加盟了曼聯當時的最大對手阿仙奴。阿仙奴傳奇領隊雲格憶起這一段，不無遺憾，「當我有亨利時，幾乎簽入C朗拿度，你能想像他們在一起的成就嗎？」他直言，「我幾乎做到了，我以為一切（C朗加盟）已經完成。」

就在2003年，那個令兩間球會命運逆轉的暑假，曼聯作客士砵亭的一場季前熱身賽，費格遜一個果斷的決定，令以為C朗即將加盟阿仙奴的雲格，期望落空。費Sir在他的自傳《My Autobiography》中曾詳細描述那精彩一役。

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當時他指派球衣管理員摩根（Albert Morgan）「走上去董事包廂，半場休息時帶簡朗（Peter Kenyon，曼聯時任行政總裁）下來」，半場時，「我跟簡朗說，『簽入那個男孩，否則我們不會離開這球場。』」

「簡朗問，『他真的那麼厲害？』」費Sir的回應是，「他令奧沙大為頭痛！簽入他。」就連C朗本人也承認，當時幾乎穿上阿仙奴戰衣，「那是真的，當然那是真的。十分接近，認真地，其實只差最後一步。」

曼聯主場奧脫福外的巨型廣告板，記載C朗二度加盟曼聯的註腳：「費Sir，一切全為了你。」（Getty Images）

18年後再來一次

之後一切早已成為歷史，C朗的父親在加盟曼聯初期離世，細心教導他一步步踏上巨星之路的費Sir，多年來與他情同父子，就算在2009年轉投皇家馬德里，二人感情依然未變，見證愛徒的輝煌成就，費格遜從沒有怨懟，只有祝福。

還記得2016年歐洲國家盃決賽，葡萄牙擊敗法國封王，費格遜守候在頒獎台下方樓梯邊，就是為了等待C朗領獎後，給愛徒送上擁抱。當時一個又一個葡萄牙球員走過，費格遜間中與部分球員握手，包括曾效力曼聯的蘭尼，惟他們都不是老人家的目標。費Sir猶如緊張的家長一樣左顧右盼，直到身為隊長的C朗姍姍步至，他開心地祝賀愛徒，看着C朗離開時仍一臉自豪。

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C朗拿度重返曼聯首仗即在英超梅開二度。（路透社）

18年後，再次有賴費Sir及時出手，又一次從宿敵手上搶走C朗，今次的苦主由阿仙奴變成同處曼徹斯特的曼城。看着愛徒在曼聯對紐卡素一仗重披紅魔戰衣，費Sir說：「跟每個人一樣，我很興奮。」

他不諱言，「由早上醒來一刻開始，我整天一直在期待……我可以代表所有曼聯球迷說，這是偉大的一天。」C朗沒有令他失望，二度「地標戰」便梅開二度，他入球後雙手指向天空看向觀眾席，彷彿在跟看台上的恩師致敬：「師父，看到了吧！」

正如曾效力曼聯的奧雲所言，「無論你是否支持曼聯，當你看到C朗入球或接受訪問時，也會忍不住發出會心微笑，能看到一個這樣的人，對足球而言實在是件太美好的事。」

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C朗梅開二度，再現招牌入球慶祝動作。（美聯社）

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