全運會．羽毛球︱諶龍受傷退賽　5戰男單顆粒無收：人生總有遺憾

全運會羽毛球男單賽事來到最後階段，東京奧運銀牌得主諶龍，在準決賽卻意外慘敗予石宇奇，完成自己最後一場全運會賽事。

諶龍賽後於微博撰文，透露自己的未來動向。



32歲的中國羽毛球手諶龍，今夏於東京奧運男單決賽不敵丹麥球手安賽龍摘銀，雖然在奧運舞台上，諶龍已集齊三色獎牌，但全運會卻似乎跟他對着幹。

全運會戰況不斷更新 緊貼港隊最新成績

諶龍從2005年起首戰全運會，至今屆第5度參賽，過去從未染指男單獎牌。代表福建的他今屆賽事終第一次勇闖男單準決賽，卻以11：21及9：21，大敗予國家隊隊友石宇奇，兩局合共只取得20分。

諶龍最後一次出戰全運會，卻因傷退賽。（新華社）

遺憾告別全運：五味雜陳

早已明言今屆是自己最後一次參與全運會的諶龍，原定今晚（16日）跟湖北的孫飛翔爭銅牌，但最後因傷選擇退賽，遺憾告別這個全國舞台。他今晚在微博撰文，坦言自己「五味雜陳」。「人一放鬆下來，感覺說不出來的累......從奧運會到全運會，耗盡了所有的力氣。但也說不上遺憾，畢竟已經拼盡全力。」

他透露多年來背負壓力比賽，今屆終能放開懷抱，在現場觀眾前享受比賽，「人生總有遺憾，奧運會決賽輸了的遺憾可能會更大一些。自己一路走來，還不錯。」

諶龍在微博撰文，透露退賽原因，並稱「後會有期」。（微博圖片）

諶龍同樣未贏過亞運男單金牌，外界關心他會否就此退役，抑或明年會於杭州亞運主場爭金？他雖表示會多花時間陪伴家人、放慢腳步讓自己充電，但似乎並未言退。

「恢復訓練當然非常辛苦，但我覺得，只要雄心壯志還在，應該也沒什麼問題。巴黎奧運還有3年，（能否參賽）要打個問號，先好好準備明年的亞運會吧。「不說再見，後會有期！」

東京奧運︱諶龍衛冕羽毛球男單失敗 丹麥安賽龍未失一局完美奪金

東京奧運︱諶龍祝賀安賽龍盡顯風度 隻字不提腳掌大水泡影響發揮

東京奧運羽毛球男單決賽圖輯，諶龍不敵安賽龍屈居亞軍：（按圖放大）

+ 3

延伸閱讀：

全運會︱浙江隊不服裁決高呼「我們不踢了」 遭中國足協秋後算帳

李慧詩戰畢奧運全運終返港 未計劃再戰運動會：機會留給隊友

張家朗退賽全運會 練習弄傷膝蓋 已經返港治療