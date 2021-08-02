東京奧運︱諶龍衛冕羽毛球男單失敗　丹麥安賽龍未失一局完美奪金

東京羽毛球男單決賽，丹麥安賽龍以21：15及21：12擊敗衛冕的中國球手諶龍奪金。他成為25年來首位丹麥羽毛球奧運金牌得主，也是他去屆在男單摘銅後，終踏上頒獎台最高點，賽後哭成淚人。



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衛冕的諶龍4強擊敗印尼球手真庭（Anthony Sinisuka Ginting）晉級，由於隊友石宇奇半準決賽出局，他已是今屆中國隊於男單的最後希望。

淘汰石宇奇的正是諶龍今場對手、丹麥球手安賽龍（Viktor Axelsen），兩人均曾奪世錦賽冠軍，但雙方過去19次交手，諶龍贏了15次，賽前被看高一線。

世界排名第二的安賽龍。（Getty Images）

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不過首局安賽龍到中段已拉開分數，有身高優勢的尾段再接連殺波取分，領先至20：13。雖然諶龍力挽狂難，救下兩個局點，但結果這局先輸15：21。

諶龍未能衛冕羽毛球男單金牌。（路透社）

第二局安賽龍繼續利用身高突擊，先帶出7：4，惟之後諶龍加速強攻追近。可是諶龍未能食住氣勢，之後再被拋離至10：17，結果安賽龍再贏一局21：12，首度問鼎奧運金牌，賽後哭成淚人。

安賽龍賽後十分激動。（路透社）

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這位世界排名第2位的球手，今屆分組賽至決賽的6場賽事，全數以直落兩局贏出，在從未失一局下走畢完美奪金之路，是繼1996年拿臣（Poul-Erik Høyer Larsen）在男單奪金後，25年來首位丹麥羽毛球奧運冠軍。

至於真庭則在季軍戰只花38分鐘，就以21：11及21：13擊敗危地馬拉的哥頓（Kevin Cordon）贏得銅牌。

印尼球手真庭奪得男單銅牌。（Getty Images）

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