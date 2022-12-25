球王比利再傳病危　母會山度士草地放置巨型帳篷　疑為喪禮作準備

巴西球王比利（Pele）在世界盃後病情再次轉壞，這位正與癌症搏鬥的82歲一代傳奇，持續獲家人陪伴在側，他的女兒Kely Nascimento最新上載一張與比利在病床相擁的合照，她的留言似暗示父親病況並不樂觀。

比利球員年代效力18年的母會山度士，被航拍機拍下球場中間放置巨型白色帳篷，似為比利喪禮作準備。



比利母會山度士球場內被拍下放入巨型白色帳篷，似為比利喪禮作準備。（Twitter）

即使比利身處的巴西聖保羅愛恩斯坦醫院（Albert Einstein Hospital）醫護人員重申：「他仍在生」，無可否認的是，這位一代球王的生命已接近終點。

比利由2021年9月起一直跟大腸癌搏鬥，至今年11月29日起入醫院治療至今。他的女兒Kely Nascimento聖誕節前夕上載一張二人在病床上合照，配上一句：「我們仍在這裏戰鬥，堅守信念，一起度過了又一個晚上。」照片中，比利孫女Sophia在病房另一側梳化上睡着，從畫面到文字彷彿說明，比利的生命快到盡頭。

比利女兒Kely Nascimento最新上載一張與父親在病床相擁的合照，她的留言似暗示父親病況並不樂觀。（Instagram）

另有一段影片記錄比利的最新狀況，只見他在病床上對家人跟他的談話完全沒有反應，繼續沉沉入睡。本周較早前，比利入住的醫院提供他的最新情況，指出：「比利的癌症治療有所進展，腎臟及心臟功能障礙需要更大關注。病人需在普通病房留醫，醫療團隊提供必要的治療。」

比利獲公認為巴西歷來最佳球員，曾三次為國家隊贏得世界盃，今屆賽事他只能在床榻為巴西打氣。比利球員生涯只曾效力兩間球會，他在1956至1974年間，一直效力母會山度士，累積659次上陣，攻入643球。

1975年已屆35歲的比利轉戰美國，加盟紐約宇宙隊，戰至1977年退役掛靴。因此假如比利逝世，相信母會山度士主場卡爾德拉市球場（Estádio Urbano Caldeira）將會是舉行喪禮必然之選。

有航拍機拍下比利母會山度士球場內放置巨型白色帳篷，疑為比利喪禮作準備。（Twitter）

即使身患重病，依然無損比利對足球和巴西隊的熱愛，一星期前，他在Instagram上載一封「關於我的夢想」的公開信，今屆被視為世界盃冠軍熱門的巴西，8強不敵克羅地亞止步，在國內惹來不少批評，比利一字一句訴說：「人生是個機會，如何運用視乎我們每一個人。我們可能做對，也可能做錯，勝利時我們獲得慶賀，失敗時則好好學習。」

比利一星期前才在IG發文呼籲巴西人團結友愛，言語間叫大家別呵責巴西隊。（Instagram）

「每天我們展開一段新歷程，如此循環讓我們的夢想永不幻滅，儘管旅程上飽歷挫折。」比利稱，「這適用在每個人身上，但當你的夢想是成為一個足球員，機會只會更罕有、夢想亦更遙遠。那種挫折不會較任何人的更痛苦，然而他們會受到很多人批判。你有什麼感想？公平地說，勝利時（足球員）獲得的掌聲也會多很多。」

比利語重深長地說，「即使面對巴西被淘汰出局的痛楚，我懇請巴西人記着是什麼引領我們獲得胸口上的5顆星——我們的最大動力是愛。我不知道是什麼東西令我們對足球如此着迷，也許是對這運動帶來的團結和真正友誼的熱愛、入球的興奮，又或是這90分鐘內，可以完全忘卻我們要面對的問題。也許是一份戰勝貧窮、饑餓和毒品的愛，足球在很多社區推動的改變，組成這個偉大的國家。這個最美麗的運動實在太多好處，在巴西尤其如此。」

他認為，大家熱愛足球的原因並不重要，關鍵是它將大家團結在一起，強調夢想未完，巴西隊依然會繼續追逐第六顆星。比利向巴西國家隊仝仁送上支持和祝福，又寄語巴西人要團結友愛，「夢想是屬於我們每個人的」，重要的事情要講三字，比利最後送給大家三個字：「愛、愛以及愛」（ Amor, amor e amor）。一代球王留給巴西人的錦囊，多少人能心領神會？