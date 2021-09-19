英超︱占士米拿愈老愈可愛　利物浦副隊長數據冠全場　笑阿諾避戰

利物浦周中戰罷歐聯賽事，回到英超賽場，領隊高普作出6個調動，其中一個是迫不得已的——出場名單上，正選右閘阿歷山大阿諾特的名字不見了。

臨比賽失去主將？無問題，隊中尚有萬能副隊長占士米拿（James Milner）「幫緊你，幫緊你」，就算要面對英超其中一個最難防守的進攻球員韋費特沙夏，一樣無甩拖，還交出多項全場之冠的亮麗數據，賽後他更取笑「阿諾」。



35歲的占士米拿愈老愈可愛，全因跟36歲的C朗拿度一樣，為足球事業極度自律，不止長年滴酒不沾，就連最愛的利賓納，也只是間中用來獎賞一下自己而已。他自加盟利物浦後，體能長期高佔隊中第一位，每逢暑假過後歸隊進行的乳酸測試（lactate test），他都能輕鬆獲勝，贏過一眾年輕隊友。

這樣一個連放假也不願鬆懈的訓練魔人，近季正選出場機會逐漸減少，依然無損他對自己的高要求。周六對水晶宮一仗，賽前3小時才知道阿歷山大阿諾特因病不能上陣，高普領隊再次派出他信賴的米拿臨時頂上。

英超｜利物浦3球淨勝水晶宮保不敗 史達寧食詐糊曼城悶和修咸頓

「唔使驚，米拿喺大廳！」阿歷山大阿諾特因病避戰，占士米拿無縫頂上。（Getty Images）

眾所周知，水晶宮前鋒韋費特沙夏是英超所有後衛的惡夢，他步大力雄速度高，既能盤扭，又可遠射，令人擔心已屆35歲的「米拿叔」是否應付得來，尤其今仗紅軍後防有多個變動：左閘由森美卡斯取代羅拔臣，雲迪積克的中路拍檔換成首次為紅軍上陣的干拿迪（Ibrahima Konaté），加上並非處於最佳位置的米拿，似乎不太穩陣。

球迷的憂慮，在開賽僅2分鐘便出現，沙夏門前起腳，米拿只能目送，門將艾利臣拍走皮球後中柱。紅軍驚險力保不失，1分鐘後輪到賓迪基頭槌中柱，不禁令人回想，米拿曾在2019年1月頂替「阿諾」踢右閘，那一場雙方入球梅花間竹，米拿更在89分鐘紅牌被逐，最終利物浦險勝4：3。

開賽僅兩分鐘，沙夏即起腳被艾利臣拍走皮球中柱，之後他大部分時間被米拿和利物浦一眾守將嚴密看管。（路透社）

多項數據冠絕全場

占士米拿和隊友之後並未讓那情況再次發生，把握3次角球機會，3：0擊敗水晶宮全取3分兼不失一球。

米拿雖是22個落場球員之中，年紀最大一人，但他無論在觸球、傳球、在對手半場傳球、傳中、攔截數據均冠絕全場，同為全場最佳的接近11公里跑動距離和19次衝刺跑，實在令人不得不服。

占士米拿對水晶宮一仗，多項數據冠絕全場。 （BBC影片截圖）

取笑阿諾患上「沙夏炎」

賽後訪問，利物浦領隊高普指阿歷山大阿諾特突然生病，只好將他送回家，並強調對方並非染上新冠肺炎。占士米拿則稱，賽前約2.5至3小時才知道要正選上陣踢右閘，揚言「阿諾」一定會被他取笑，「有點『沙夏炎』（Zaha-itis）或是類似什麼的」。

突然獲派上陣，他一樣準備就緒，「這正是我們的預備工夫和訓練成果，任何人在任何時間也已準備好，當我被需要的時候，那就是我的工作。」

英超第5輪周六戰果：

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