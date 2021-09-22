運動攀登世錦賽｜17歲韓國少女完美封后　難度賽由頭到尾零失手

17歲的韓國少女徐采鉉（Seo Chae-hyun）以完美表現，贏得2021年運動攀登世錦賽難度賽的女子組冠軍。由資格賽到準決賽，再鬥到昨（21日）晚的決賽，徐采鉉是唯一一名完成攀爬所有路線的選手，實力超群。徐采鉉出身攀石世家，父母都是攀石運動員，自小就喜歡爬來爬去。雖然她難忘人生首場攀石比賽包尾，但沒有影響她對這項運動的熱愛。



徐采鉉在今屆世錦賽由頭帶到尾，在資格賽中，她順利完攀兩條難度路線，是唯一一名在兩條路線都上到頂的選手，以首名晉身準決賽。在準決賽，她再次克服難度，成為其中一名爬到上頂的選手，再以首名入決賽。

【徐采鉉在難度賽決賽爬到上頂，贏得冠軍】

徐采鉉在決賽壓軸登場，之前出場的7名選手，以美國的歌絲曼（Natalia Grossman）及意大利的羅高娜（Laura Rogora）成績最好，兩人都能爬到第37個把手（hold），暫時沒有人可以登頂。在6分鐘時限內，身高1.62米的徐采鉉以極高的身體柔韌性及平衡，加上攀爬技巧，逐步接近頂部。

徐采鉉在決賽最後一段登頂的片段。（奧運Twitter）

當限時尚餘1分55秒，徐采鉉已追平歌絲曼及羅高娜，爬到第37個把手。她繼續往上攀，鎖定冠軍，最終爬至頂點，並將主繩扣入最高的一個快掛後，回望牆下，振臂慶祝。當她完成的時候，限時尚餘約1分10秒。徐采鉉以完美發揮贏得金牌，歌絲曼花了4分22秒爬到上第37個把手，比羅高娜的5分01秒快，所以前者獲得銀牌，而後者就得季軍。

【歌絲曼還是今屆女子抱石賽冠軍（按圖放大）】

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17歲徐采鉉賽後形容，這條路線是先難後易，她說：「近頂的部分感覺較容易，但下半部真的很難。這是我在世錦賽的首面金牌，十分有意義。」她在2018年前還在參加青年賽，到2019年開始出戰成人賽，該年首次參加世錦賽即獲得難度賽第4名，她還是2019年亞錦賽難度賽冠軍。在今年舉行的東京奧運，她雖然在決賽的難度賽中排名第2，但奧運只設個人全能獎牌，綜合抱石及速度賽後，她排第8名。

【徐采鉉在東京奧運的照片】

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徐采鉉急速冒起，3年之間就由首次參加成人賽，到參加奧運決賽，再到贏世錦賽金牌，前途無限。徐采鉉的成功，天賦與努力缺一不可，她出身自攀石世家，父母都是攀岩運動員，父親經營一個攀石訓練場，「所以對我來說，從小就攀岩，爬牆是自然而然的事。上小學後，我對這項運動更感興趣了，愛上了攀岩」。在父母的栽培下，她愈爬愈好，小小年紀已達國際水平。

徐采鉉在奧運前的訪問透露，小時候並沒有成為運動員的野心，但她很喜歡攀石，順其自然，就爬到世界最高水平。她說：「我第一次參加比賽是小學一年級的時候，那場比賽我最終排名墊底。即使如此糟糕的成績，也沒有影響我對攀岩的喜愛。所以我就繼續做自己喜歡的事，不斷參加比賽。我成為職業攀岩運動員是一件順其自然的事情。」

男子難度賽方面，由奧地利的舒伯特得冠軍。（美聯社）

同日的世錦賽男子難度賽決賽，30歲奧地利選手舒伯特（Jakob Schubert）贏得冠軍，這是他第3次在世錦賽難度賽封王。他還是今年奧運男子運動攀登個人全能銅牌得主。

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