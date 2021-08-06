東京奧運｜運動攀登美女雲集　可能是今屆平均顏值最高項目

東京奧運平均顏值最高的項目，有可能是新增的女子運動攀登。這班攀石女神周三（4日）在資格賽比拼速度攀登、抱石及難度攀登，定出8個晉身決賽的資格。她們在攀石牆上伸展身軀，雙手抓握，兩腳蹬踏，飛躍跳動，做出不同大幅度的動作，揮灑汗水，留下倩影，亦為這個項目及奧運寫下歷史。

運動攀登女子決賽會在8月6日下午4時30分起舉行，先後舉行速度攀登、抱石及難度攀登3項決賽；3項比賽排名相乘後，分數最低的選手就會得到金牌。



記得留意運動攀登的決賽！（01美術製圖）

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嘉妮比莉特（Janja Garnbret）

22歲的嘉妮比莉特來自斯洛文尼亞，是今次賽事的大熱門。她不太擅長速度攀登，在資格賽以第14位完成；但她抱石相當厲害，成功爬到全部4條線路，排名第1位；在難度攀登，她就以第4完成。她的總分為56分，以資格賽首名晉身決賽。嘉妮比莉特是2018及2019年兩屆世錦賽冠軍得主。

+ 6

野中生萌（Miho Nonaka）

24歲的野中生萌實力平均，3個項目在資格賽皆以前10名完成。她在速度攀登排第4位，而抱石就排第8，最後的難度攀登更排第3位，以總分96分排第3晉身決賽。野中生萌在2018及2019年的世錦賽都得到第5名。

高達前的野中生萌。（路透社）

+ 6

野口啓代（Akiyo Noguchi）

在資格賽只有兩位選手在3個項目皆以前10名完成，兩人皆來自日本。32歲的野口啓代經驗豐富，參加過10屆世錦賽，最近在2019年那屆獲得亞軍。她在今屆奧運資格賽速度攀登得第9名，抱石就排名第3，而難度攀登就獲得第6，以總分162分排第4名晉級決賽。

高達也想看野口啓代比賽！（路透社）

+ 5

比絲（Jessica Pilz）

24歲的比絲來自奧地利，也是2018年世界賽季軍得主。雖然她在奧運資格賽難度攀登只排第11位，但她在抱石及難度攀登皆打入前10名，分別排第9及第2，獲得總分198分，以第6名入決賽。

米洛絲羅（Aleksandra Miroslaw）

27歲的米洛絲羅來自波蘭，以資格賽第7名晉級決賽。在這班全能賽參加者當中，她是少有專攻速度的選手，她是資格賽速度攀登首名，而在抱石及難度攀登，她分別得20及19位，總分380分。在2018及2019年的世錦賽，她都是速度攀登的第1位，總成績也能躋身十大。

確絲（Shauna Coxsey）

28歲的確絲來自英國，也是應屆世錦賽季軍，遺憾未能打入決賽。雖然她在抱石的表現相當好，得到第4名，但她被其他兩項拖後腿，分別是速度攀登第16名及難度攀登第13名，結果得832分，在資格賽總成績排第10。

+ 6

查露迪（Julia Chanourdie）

25歲的查露迪來自法國，2019年世錦賽排第12位，3項當中較擅長難度攀登。在今屆奧運的資格賽，她在難度攀登排第9位，速度攀登更排第8，可惜她在抱石只能排第15，拖累了整體成績，總分為1080分，排第13名。

+ 3

阿蘭娜（Alannah Yip）

27歲的阿蘭娜來自加拿大，有華人血統。在資格賽，她於速度攀登得第6名，抱石就排16位，而難度攀登就得第12名，總分1152分，排第14位。

卡比蓮娜（Iuliia Kaplina）

28歲的卡比蓮娜來自俄羅斯，雖然她在資格攀登排第5名，但在其餘兩項被拋離，在抱石及難度攀登分別排第18及17位，所以她的總分有1530分，總成績排17位。

甘保（Mia Krampl）

21歲的甘保來自斯洛文尼亞，她在資格賽的難度攀登得第7位，但無法彌補頭兩項的失利，她的速度攀登排第18位，而抱石就排14，總成績1764分，最終以第18名完成。

甘保（Mia Krampl）的成績未如理想，未能入到決賽。（Getty Images）

麥簡絲（Oceana Mackenzie）

19歲的麥簡絲來自澳洲，是大洋洲錦標賽的冠軍，但實力較弱，總分為2496分，排第19位。她在資格賽3個項目的排名都在10名以外，速度攀登、抱石及難度攀登分別排13、12及16位。