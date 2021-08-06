東京奧運︱西班牙小鮮肉運動攀登封王　怕醜仔克服最大弱點圓夢

今屆奧運新設項目運動攀登，在東京台場巨型高達背景下展開，7位健碩型男周四（5日）出戰決賽，靚人靚景本身已經贏晒，三個分項鬥速度、考智力、膽識和力量缺一不可，抱石環節時一班選手圍在一起猶如學生們小組討論，畫面溫馨又有趣。

年僅18的西班牙選手盧比斯（Alberto Ginés Lopéz）力壓一眾高手封王，奪得這面極富歷史意義的獎牌。他對奪冠難以置信，尤其是今年受盡困擾，今屆奧運連晉級決賽也沒想過。



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運動攀登抱石環節時一班選手圍在一起猶如學生們小組討論，畫面溫馨又有趣。（Getty Images）

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奧運賽場變學習交流會

今屆運動攀登項目只得男女子組各設一金，選手需參加3個不同形式的細項：抱石、速度賽及難度賽，再以三者的分數計算出總成績。顧名思義，速度就是鬥快，難度賽鬥攀得高，最好玩的一項是抱石。

一班選手賽前並不知道賽道設計，出場時才首次見到賽道。抱石賽開始前，全部人一起研究賽道，原應緊張肅穆的奧運賽場，在那數分鐘突然變成「學習交流會」，彼此交頭接耳，用手比劃，十分有趣。之後眾人須返回後台，逐一上場，換言之，就是不能「偷睇」其他同學的答案。

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美國選手高文在抱石賽表現令人印象深刻。（Getty Images）

西班牙選手盧比斯先在速度賽稱王；決賽中，抱石賽共分為三個攀爬賽道，考驗選手的即場解難能力，盧比斯多次被考起，在7人中包尾；反觀美國選手高文（Nathaniel Coleman）屢次以出人意表的做法，突破難關，這個「聰明仔」是唯一做到第二題的選手，順利取得抱石第一名。

決定勝負的難度賽，只有奧地利選手舒伯特（Jakob SCHUBERT）一人成功攀到最高點完成，後上得到銅牌；高文以第五位完成難度賽，總成績得第二；盧比斯得第四，僅僅力壓高文贏得金牌。

18歲的西班牙選手盧比斯贏得運動攀登金牌。（Getty Images）

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贏得冠軍，盧比斯自言是夢想成真，「那完全不是我預期之內，我連入決賽也沒想過。」對於這個西班牙年輕人而言，最困難的從來不是越過重重難關爬到最高，而是在其他人面前表演。

「今季開始時，我的腦袋不太靈光，要跟專業治療師一起工作，我想現在已經好了很多。」他年紀較小的時候，無法在上百人面前攀登，今季開始時，仍然會嚴重怯場。他向教練求助，幫他舒緩情緒，結果成功克服個人最大弱點，在東京贏得運動攀登在奧運史上首面金牌。

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西班牙運動攀登「小鮮肉」盧比斯：

追蹤：盧比斯IG（Instagram＠albertogines_）

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