行山意外｜六旬漢登台灣白姑大山失蹤　越野跑手自發搜索找到遺體

台灣發生致命行山意外，60歲男子與妻子參加登山隊，在周日（19日）一行17人出發前往台灣百岳之一的白姑大山。在下山途中，該男子與大隊失散，並在晚上致電妻子表示在山上迷路，之後失去聯絡。

家人在翌日報警，消防局派員上山搜索；來自捷克的越野跑手羅培德（Petr Novotny）自發加入救援，他在周三（22日）中午於一處深谷中發現失蹤登山人士的遺體，並通知有關部門。



綜合台媒報道，失蹤者與太太參加登山隊，一行17人在9月19日凌晨由仁愛鄉的紅香部落登山口出發，計劃單日來回高3341米的白姑大山。

白姑大山在台灣百岳中排名45，被視為「中橫四辣」之一，位於台中及南投之間。要單日內攻頂白姑大山及回程有一定難度，路程接近20公里，上落各超過2000米。

行到當日下午3時，登山隊伍正在落山，這名60歲男子途中覺得不適，停下來稍作休息，打算之後再追回隊伍，怎料在山上迷途。在晚上7時多，他致電妻子表示迷路了，跟住失去聯絡。登山隊的領隊當晚上山搜索，找不到失蹤男子。

【自發上山搜救的捷克越野跑手羅培德（Petr Novotny）走遍台灣山野】

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家人在翌日（20日）早上報警，當地消防局出動上山搜救。羅培德在網上見到尋人的消息，同日自發趕到登山口附近一帶搜索。在車上過一晚後，羅培德在中秋節當日冒雨搜索，也沒有發現。

上落白姑大山都會途經高2570米的三錐山，羅培德昨日就到三錐山搜索，上午11時多，於司晏池及三錐山前的沼澤地營地下方數百米的山谷當中，發現失蹤者的遺體。他將地點的座標傳給有關部門，再由當局運走遺體，未知失蹤者是失足墮下還是失溫致死。

今次找回失蹤者遺體的越野跑手羅培德是捷克人，近年積極參與山難搜索。他在2012年去到台灣讀大學，修讀應用力學，結識了原住民太太羅勃依婉（Eva Lobo），兩人熱愛跑步及台灣山林，其後創立「台灣跑山獸」網站，分享越野跑資訊及舉辦賽事。羅勃依婉形容丈夫是「奔馳山林的野獸」，速度快，擅長在峭壁及沒有山徑的地方搜索。

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