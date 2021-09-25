國際游泳聯賽｜何詩蓓復仇力壓奧運4金強敵　締常規賽完美結局

國際游泳聯賽（International Swimming League）常規賽最後一周，即使泳隊早已鎖定進入11月季後賽的資格，何詩蓓始終保持強勢，以4戰全勝姿態結束常規賽。



何詩蓓在今周首日賽事，已先後奪得4X100米自由泳接力及400米自由泳兩項冠軍，次日她再戰奧運奪銀的兩大強項—100米及200米自由泳。

何詩蓓延續東京奧運的好狀態，在國際游泳聯賽表現超卓。（Getty Images）

上周，何詩蓓在100米自由泳未能封后，全因回歸ISL的奧運4金3銅得主麥姬昂（Emma McKeon），這位澳洲泳手正是在應屆奧運100自擊敗何詩蓓奪金。麥姬昂在ISL效力London Roar，上一站以0.13秒之差，再度力壓何詩蓓封后。來到今站，情況逆轉，何詩蓓游出51.42秒，以0.05秒的些微差距擊敗麥姬昂，今季4戰100自第三度獲勝。

何詩蓓（左）在奧運100自僅負麥姬昂（中），今戰勝回一仗。（Getty Images）

稍後，何詩蓓出戰200自，輕鬆游出1分52.25秒，雖然時間不算快，但仍以逾3秒之差擊敗第2名的妮爾（Leah Neale），同時憑「大獎制（Jackpot）」搶走第5名及以下泳手積分。何詩蓓亦助Energy Standard在4周常規賽全勝，下一次再賽將是11月在荷蘭燕豪芬舉行的季後賽。

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