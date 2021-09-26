全運會︱奧運射擊雙金楊倩不完美戰績成箭靶　評論痛批網民玻璃心

中國射擊女將楊倩，繼東京奧運連奪女子個人及混合團體兩面10米氣步槍金牌後，強勢出戰全運會，取得兩金一銅的佳績。

接連在大賽踏上頒獎台，竟然仍令她遭受指摘，甚至禍及身在農村的父母……



21歲的清華大學生楊倩，一副可愛帶笑的面容，加上熱愛助人的性格（為同村小孩射公仔），令她在東京奧運大出風頭，成為繼跳水14歲小將全紅嬋之後，中國隊另一位焦點人物。

東京奧運︱中國得今屆第一金！21歲清華大學生楊倩10米氣步槍封后

東京奧運︱楊倩驚險奪金 「以為輸了，聽到歡呼才知贏了」

楊倩可愛又熱心助人，是東京奧運最受歡迎的中國運動員之一。（Getty Images）

【中國「00後」射擊少女楊倩】

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個人賽銅牌「不完美」遭洗版式攻擊

水能載舟，亦能覆舟，人氣高企背後，令這個浙江小姑娘背負支持者極高期望，當表現未達預期時，作出猛烈甚至是惡意批評和攻擊。今屆全運會賽事，她先在9月13日的10米氣步槍混合團體決賽，與東京奧運金牌拍檔、河北選手楊浩然組成聯合一隊，二人順利奪得金牌；到9月17日的女子個人10米氣步槍決賽，她得到一面銅牌，社交帳戶隨即遭受一班網民瘋狂指摘。

就算她之後在10米氣步槍女子團體賽再奪一金，個人在今屆全運會得到2金1銅的好成績，網民依然未能接受「不完美」的戰績，那面個人賽銅牌就是原罪。

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楊倩場下愛打扮，是個可人兒。（楊倩微博）

冠軍選手成績超世界紀錄

批評者的理由是，楊倩身為奧運冠軍，同一項目她在全運會更應輕鬆封后。拿不到預期中的金牌，加上曾上載與朋友打扮得漂漂亮亮的短片，令她一下子受盡千夫所指，例如是：「奧運冠軍不可如此譁眾取寵不三不四」、「身為我國體育界一顆新星，楊倩理應好好訓練，好好比賽，而非沉迷網絡或者娛樂」云云。

不止楊倩個人的社交媒體帳戶遭受洗版式攻擊，消息指，她身在農村的父母也受到部分人騷擾，指控二人「沒把女兒教好」。然而每個比賽都是獨立進行，根本不應混為一談，而且細心一看當日女子10米氣步槍決賽成績，與她同屬浙江的17歲師妹王芝琳以253.3環奪冠，這個成績不止較楊倩在東京奧運會上奪冠的251.8環奧運新紀錄更高，甚至超越了印度選手保持的252.9環世界紀錄。亞軍得主湖北選手章天琪的成績，也達到252.8環，楊倩以230.9環得到季軍，也實在毫不失禮。

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鄰居眼中，楊倩是個擁有射擊天賦與善心的女孩。（路透社）

新浪評論：「大家的玻璃心接受不了」

今次已非楊倩首次被捲入批評風波，早前她已曾因喜歡收集Nike球鞋，飽受公眾抨擊。不知跟上次的風暴是否有連帶關係，部分人彷彿刻意抓緊她的話柄，從中大造文章。

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奧運金牌得主楊倩曾因收藏波鞋被攻擊：

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幸好這些不可理喻的「黑粉」，只屬少數，更多支持者隨即留言，溫言支持和鼓勵楊倩，另有網民搞笑地說，「都說全運會較奧運更難。」新浪網有作者發表評論文章，厲言疾書：「就是因為這麼一個小視頻，楊倩是徹底站上了風口浪尖，再加之這回楊倩拿了個銅牌，這就更讓那些人找到了指責（摘）楊倩的理由，輕而易舉地就把網暴推到了一個新的高度。並且就連其父母都被帶累，有人甚至跑出來說這是楊倩的父母沒把女兒教好。」

「可見這群人不可理喻到了什麼地步，奧運冠軍的父母親怎麼教孩子，輪得到他們來指教？年輕人拍個小視頻樂一樂，有那麼值得上綱上線？因為是運動員，所以訓練和比賽就是全部？因為是網絡噴子，所以無腦噴人就是全部？」該評論認為，楊倩上載的短片內容，與時下其他年輕人的沒有兩樣，「但就因為拍這個視頻的人是楊倩，大家的玻璃心就受不了了。」

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由今屆奧運到全運會，全中國14億人都處於一個學習過程，嘗試了解運動員參與運動比賽，眼中不應只得勝利和金牌。過程中不時有脫軌的時候，部分人依然以成績來論斷一切，繼而受到更多人的批評。今次的楊倩事件，只是冰山一角。