意甲︱小馬甸尼攻入AC米蘭首入球　2：1險勝史柏斯亞升榜首

馬甸尼這個姓氏，在AC米蘭延續到第三代，周六深夜意甲作客史柏斯亞一戰，當丹尼爾馬甸尼（Daniel Maldini）一頭將皮球頂入網窩，入球者一欄再次亮起這個在球隊熟悉又顯赫的姓氏。

馬甸尼（Paolo Maldini）高掛戰衣12個年頭之後，在觀眾席上親眼見證幼子為心愛的球隊取得入球，激動得舉起雙手興奮慶祝。



丹尼爾馬甸尼在AC米蘭作客史柏斯亞一仗，首度意甲正選上陣。（Getty Images）

與司職後衛的祖父施薩馬甸尼、父親馬甸尼以至哥哥基斯甸馬甸尼不同，現年19歲的丹尼爾馬甸尼，是個進攻中場。哥哥在AC米蘭青年軍畢業後，輾轉流落多支意丙球隊，目前效力普羅塞斯托，相反丹尼爾自小已被球隊寄予厚望，被視為榮耀馬甸尼家族的新一員。

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丹尼爾2020年2月首度在一隊亮相，意甲對維羅納後備上陣1分鐘，然而之後上陣時間不多，8次在聯賽上陣均為後備，合共加起來只有56分鐘。直到今仗終於首度以正選姿態在意甲上陣，擔任AC米蘭技術總監的父親馬甸尼，親身到場支持兒子和愛隊。

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丹尼爾馬甸尼一頂破網，取得在AC米蘭的處子入球，為球隊先開紀錄。（路透社）

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上半場雙方踢成0：0，下半場開賽僅3分鐘，右閘卡魯魯高波傳中，丹尼爾馬甸尼一頂破網，為AC米蘭先開紀錄。首度意甲正選即取得入球，全隊隊友圍着他慶祝，觀眾席上的父親馬甸尼亦激動得彈起身高舉雙手慶祝，並流露出一臉自豪的笑容。丹尼爾再次沒有踢畢全場，59分鐘退下火線。

祖父施薩馬甸尼412次為AC米蘭上陣，攻入3球；父親馬甸尼，902次為紅黑兵團上陣，取得33入球；丹尼爾延續這項優良傳統，入楔和迎頂時機甚有父親風範，相信入球未來陸續有來。

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馬甸尼入場見證愛兒為心愛的AC米蘭攻入首個入球，露出慈父的自豪笑容。（Twitter）

賽後丹尼爾大訴心聲，表示入球令他非常感動，「今天實在令人動容的一日，但內心依然平靜。今仗相當艱辛，幸運地我們能帶走3分回家。」

他又稱，比賽前一天教練派奧利已告訴他將獲派正選上陣，自言心情相當輕鬆，說起爸爸馬甸尼，他不諱言，「爹哋十分嚴格，但他會給我意見和幫助我。」

巴謙戴亞斯的入球，為AC米蘭全取3分升上榜首。（Getty Images）

說回今場比賽，後備上陣的史柏斯亞翼鋒丹尼爾華迪，80分鐘省中米蘭守將改變方向的入球，一度追成1：1，派奧利教練82分鐘調入巴謙戴亞斯，4分鐘後即見效，這位西班牙中場門前射成2：1，助AC米蘭全取3分。

AC米蘭意甲開季6戰5勝1和，以16分暫時升上榜首，領先5戰全勝的拿玻里1分。今晚深夜拿玻里將主場迎戰卡利亞里。

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