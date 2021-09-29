體操︱比拉絲：「我根本不應去東京」　玩命之旅後未決定是否退役

美國體操女王比拉絲（Simone Biles）在東京奧運6項決賽之中，退出5項。她在《紐約雜誌》（New York Magazine）訪問中承認，以自己過去7年的心理狀態，根本不應該去東京。

堅持下去，只因不想讓惡魔得逞，黑人女性的身份，令她迫得自己更緊。



比拉絲早前到國會作證，指出FBI探員在拿薩事件失職之處。（Getty Images）

「經歷過去7年的事情後，我實在不應該再次參加奧運」，比拉絲說。她在訪問中沒有詳細交代7年前發生什麼事，翻查紀錄，2014年密歇根州立大學畢業生Amanda Thomashow向校方投訴隊醫拿薩（Larry Nassar）治療時非禮，令拿薩受到大學和警方調查，最終警方未有作出起訴；美國體操隊高層宣稱2015年才首次知悉「運動員的關注」，到2016年爆出拿薩持續性侵年幼女性逾30年之久，消息震撼全球。

由那個時間點開始，比拉絲一直受到心理折磨。2016年8月4日《印第安納波利斯星報》（The Indianapolis Star）刊登有關美國體操隊性侵案深入調查報道，3日後比拉絲便要出戰里約奧運。

比拉絲在拿薩性侵事件爆出後，仍能在2016里約奧運大放光芒。（Getty Images）

纏繞7年的惡夢

她彷彿沒有受到影響，首戰奧運即摘下4金1銅，奠定體操女王地位，實情內心一路備受折磨。拿薩事件持續燃燒，她到2018年才首度以受害人身份開腔講述事件：「那實在是太多了，但我不會讓他拿走我自6歲開始努力至今的成果。」

「我不會讓他帶走我的快樂，因此在我的精神和身體容許下，盡量忘記過去。」就算惡魔早已鋃鐺入獄，拿薩區區一個隊醫竟長年獲得包庇，背後牽連極廣，一班體操女將誓要查出真相，亦令事件一路纏繞着她。早前比拉絲才與一眾前隊友到美國國會山莊作證，嘗試找出美國聯邦調查局（FBI）失職的地方。

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美國體操名將（左起）拉絲曼、比拉絲、馬朗妮和妮高絲，到美國國會作證，指出FBI探員如何在拿薩事件中瀆職。（Getty Images）

▼ 體操名將到國會作供 ▼

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奧運前愈來愈緊張

一起作證的前隊長拉絲曼、前隊友馬隆妮已經退役，隊中只剩下她一個舊人。比拉絲是全球仰望的體操女王，32面奧運和世錦賽獎牌前無古人，4個體操動作以她命名，她其實沒有「繼續下去」以外的選擇。

她形容，東京奧運前心理狀況時好時壞，之前一個賽季的佳績，令她沒理由不繼續。她一直正在接受心理治療，抵達東京後卻開始感到焦慮，疫情下禁止家人和支持者到場，令情況變得更壞。「奧運開始前，我愈來愈緊張，失去應有自信。」

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比拉絲自言，東京奧運女團決賽跳馬時能以雙腳落地是「奇蹟」。（Getty Images）

▼ 比拉絲在女團決賽跳馬失手 ▼

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東京「玩命」之旅

不幸在關鍵時刻，遇上體操選手的噩夢——twisties。這個心理障礙令選手在空中失去協調感，比拉絲也不想去到東京才退賽，但一夜間失去最擅長的能力，她也無能為力。比拉絲退賽時，正在出戰體操女子團體決賽中的跳馬項目，她認為帶着twisties去比賽猶如玩命，「能夠以雙腳落地，實在是奇蹟」。

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她退出女子團體決賽，隊友為她拿下一面銀牌，之後的個人全能、自由體操、跳馬、高低槓4項亦陸續退出，直到最後一項平衡木，終復出上陣摘下銅牌。東京奧運之旅不似預期，但總算能夠全身而退，情緒病困擾中獲兩面獎牌，已屬難能可貴。

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比拉絲變身神奇女俠，開心地與隊友在美國巡迴演出。（Getty Images）

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比拉絲在訪問中同時訴說，黑人女性身份帶給自己的額外壓力，「身為黑人女性，我們必須做得更好。」她指出，「就算我們打破紀錄和有好表現，他們幾乎都會將它淡化，視之為尋常。」

她尚未決定是否退役，目前正在與美國體操隊隊友在美國本土各地巡迴演出，穿上神奇女俠（Wonder Woman）的緊身衣作體操表演。終於可以再次看到比拉絲發自內心的笑容，相信會令愛護她的支持者鬆一口氣。