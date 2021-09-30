MLB︱釀酒人分區封王勝率創歷史　新人王投手樂極生悲冠軍或無望

密爾沃基釀酒人（Milwaukee Brewers）贏得美國職棒（MLB）國家聯盟中區（NL Central）冠軍，僅為史上第三次，更以0.601勝率，刷新隊史常規賽最佳紀錄。

他們僅曾在1982年晉身世界大賽，為目前僅餘6支從未在MLB稱霸的球隊之一。可以想像，一眾職球員對今季佳績有多高興，隊中救援投手達雲威廉斯（Devin Williams）卻因為慶祝過激，緣盡季後賽，連帶影響球隊季後賽部署。



釀酒人以球隊歷來最佳常規賽戰績分區封王，職球員來個開心大合照。（Getty Images）

釀酒人今季戰績突出，常規賽95勝63負，以7場差距力壓聖路易紅雀（Saint Louis Cardinals）國聯分區封王。當中0.601勝率，創下球隊史上最佳常規賽成績，整個國聯只有巨人的0.658勝率勝過他們，放諸全聯盟，也僅隨坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays）的0.620之後，名列第三。

創下如此佳績，真的應該很高興。上周日（26日），一眾釀酒人職球員歡天喜地慶祝，開香檳、食雪茄、影大合照，不料兩日之後，他們收到一個壞消息。

釀酒人投手達雲威廉斯飲啤酒、食雪茄慶祝，不料樂極生悲。（Instagram）

史上最荒謬受傷？

隊中救援投手達雲威廉斯右手骨折，需要動手術，錯過今年餘下賽事。

為何他會突然受傷？接受訪問時，他親自解說：「周日慶祝球隊奪得分區冠軍過後，喝下幾杯酒。回家途中，有點沮喪和不開心，於是一拳打向牆壁，就是這樣。」由於受傷原因實在太離奇，被網民瘋狂改圖恥笑。消息指，威廉斯最初並未向球隊匯報此事，直到周二（28日）軍醫察覺不妥，他才和盤托出。

達雲威廉斯說起受傷過程時，一臉沮喪。（影片截圖）

釀酒人痛失最強守護神

現年27歲的達雲威廉斯，2013年已獲釀酒人揀中，之後手肘曾受嚴重傷患，直到2019年8月才獲提拔上大聯盟，上陣13場。上季他終將潛力完全釋放出來，以救援投手身份22場上陣，9次守住勝局，53次三振打者，失分率（ERA）僅0.33，一口氣贏得2020年國聯新人王和最佳救援投手兩大獎項。

達雲威廉斯是釀酒人的最強守護神。（Getty Images）

今季他的表現更上層樓，58次上陣，23次守住勝局，3次成功救援，期間取得87次三振，失分率2.50，合計獲8勝2負，是球隊保住勝利的重要「守護神」。有他在陣，釀酒人球迷一心以為，今季愛隊或許終於能一嚐總冠軍滋味，然而達雲威廉斯受傷缺陣消息一出，又隨即認為冠軍無望，與威廉斯同感失望沮喪。

從來最強的球隊必須經過嚴峻考驗，釀酒人關鍵時刻失去威廉斯，正是試驗球隊真正實力的時候。英彥有云，切莫過早高興（he who laughs last laughs best），果然是真理。

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