蘇炳添聯名限量版國產車　獲車商窩心舉動致敬：第一次有點激動

中國百米飛人蘇炳添成為內地廣告界新寵兒，近日有國產車廠商跟他聯名推出限量版名車，當中更暗藏一段數字，向這位跑手致敬。



今年是中國飛人蘇炳添豐收年，他今夏先於東京奧運男子百米跑創出9.83秒的新亞洲紀錄，成為首位躋身該項目奧運決賽的中國人。

雖然最終無緣奧運個人賽獎牌，但早前他參戰全運會，再度跑出10秒內的時間，首度贏得金牌。

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中國飛人蘇炳添在今年奧運及全運會中大放異彩。（Getty Images）

「蘇神」在內地極速走紅，拿下多個廣告代言。日前他成為國產汽車品牌「廣汽傳祺」的代言人，對方更將全新車款影豹J16推出「蘇神」限量版，除了車身貼上「9.83s」的裝飾貼紙，擋風玻璃據指也有蘇炳添的奔跑剪影。

新車每架售價約13萬人民幣，限量983台，宣傳口號是「983個比肩蘇神的機會」，但第983號車直接送給蘇炳添。車商也計劃於10月10日9時8分3秒開售，以「983」這個密碼，向蘇炳添致敬。

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蘇炳添成為國產汽車品牌「廣汽傳祺」的代言人。（微博圖片）

蘇炳添首次聯名推出國產車，車身暗藏密碼向一代中國飛人致敬：（按圗放大）

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蘇炳添在個人微博上發表感受，坦言是自己首次聯名出車，心情「有點激動」。他特別提及983這個神奇數字，「它對我有很特殊的意義，也承載着最美好的記憶！」

已年屆32歲的蘇炳添，早前戰畢全運會後曾露口風，透露自己去向。他指若自己身體應付到的話，會堅持下去，嘗試參加明年杭州亞運、2024巴黎奧運，以及下一屆全運會。

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