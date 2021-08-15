東京奧運餘溫︱英國跑手疑服禁藥接力銀牌勢DQ　意大利飛人好心涼

東京奧運男子4x100米接力銀牌得主英國隊，第一棒跑手烏查（Chijindu Ujah）藥檢「肥佬」暫被停賽，隨時令英國失落這面獎牌，最開心的理應是很大機會獲遞補分別奪得銀和銅牌的加拿大和中國隊，不過首個公開表態的卻是為意大利贏得金牌的新科百米飛人積及斯（Lamont Marcell Jacobs）。

他直言，聽到烏查對禁藥呈陽性反應的消息後：「我笑了出來」。



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意大利在今屆東京奧運田徑場上大豐收，一口氣贏得5面金牌，百米飛人積及斯在100米和4x100接力連奪兩金，他看似突飛猛進的表現，備受外界質疑，尤其是英國傳媒拿他的前營養師史柏斯尼（Giacomo Spazzini）來大造文章。

史柏斯尼涉嫌向運動員供應類固醇等提升表現藥物受查，英國傳媒在積及斯連奪兩金後，大肆報道此消息，似乎有意暗示積及斯靠禁藥才在今屆奧運跑出成績。因此當英國跑手烏查未能通過藥檢的消息一出，積及斯忍不住流露幸災樂禍的心情。

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意大利百米飛人積及斯稱，當他聽到英國跑手烏查藥檢不過關時「笑了出來」。（Getty Images）

積及斯：「我笑了！」

積及斯接收《都靈體育報》訪問時稱，英國傳媒對他的攻擊影響不到他，「我知道自己犧牲過幾多、受過多少打擊才達到今天這個位置，我希望100％盡情享受。」

「看到烏查被調查，我會說，或許英國人在攻擊別人之前，先好好看清楚他們自家運動員。這件事令我會心微笑。」積及斯先在100米決賽以9.8秒奪得金牌，成為意大利史上首位奧運百米飛人，也是自1992年巴塞隆拿奧運後，時隔29年再次有來自歐洲大陸的跑手稱霸此項目。到男子4x100米接力，積及斯和3位隊友以百分一秒之差，力壓英國隊封王，爆冷為意大利連奪田徑項目最受注目、含金量亦最重的兩面金牌。

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英國男子接力隊以0.01秒不敵意大利，屈居亞軍，賽後烏查（左一）更涉禁藥被暫時停賽，這面銀牌或凍過水。（Getty Images）

《泰晤士報》為首的英國各大報章，在積及斯連奪兩金後大肆報道他前營養師史柏斯尼捲入禁藥醜聞，雖然指出二人已在今年3月分道揚鑣，卻又指出積及斯的成功，史柏斯尼「功不可沒」，大有瓜田李下的味道。

他的經理人早前回應事件，強調積及斯已在今年接受20次藥檢，其中5次在東京奧運期間完成，全數過關。國際田聯轄下的田徑誠信委員會（Athletics Integrity Unit，下稱AIU）同樣指出，積及斯多次藥物測試的結果均為陰性。意大利奧委會主席馬拿高（Giovanni Malagò）形容，針對積及斯疑似服禁藥的指控「令人不爽」。

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中國接力隊有望遞補取得4x100米的銅牌。（Getty Images）

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AIU日前公布4名選手在東京奧運藥檢不合格，英國跑手烏查正是其中一人。AIU聲明中指出，烏查的測試樣本顯示體內有兩種違禁物「S-23」及「Ostarine」，已暫時被勒令停賽。

今屆奧運在「後保特」年代，百米飛人榮譽變為開放競爭，不過積及斯的冒起還是令人意外。2019年他放棄兼項跳遠，專攻短跑，直到今年5月才首次在100米賽事突破10秒關口。他在東京奧運愈跑愈快，初賽已跑出9.94秒個人最佳時間兼意大利新紀錄，準決賽再跑出9.84秒，以第三名成績入決賽，並刷新歐洲紀錄，最後在決賽跑出9.8秒封王。

即使積及斯信誓旦旦表明自己每次均通過藥檢，世人不得不習慣的是，短跑賽事如今已淪為「逃避藥檢大賽」，服禁藥提升表現情況普遍，分別也許只在於能否成功在藥檢中過關。不少成名跑手生涯或多或少也曾因禁藥被禁賽，如保特那樣能夠全身而退者甚為罕見。

中國隊在4x100米接力原先得「梗頸四」，無緣頒獎台，如烏查最終證實服禁藥令英國隊被取消資格，中國隊可望獲遞補升格得到銅牌，那將會是中國歷來首面奧運接力獎牌。

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