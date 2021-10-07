美國女足球員默站抗議性騷擾　報導揭已婚男教練威逼發生關係

美國女子體操隊年前爆出的性侵醜聞牽連極廣，事件至今仍纏繞未散，在當局包庇、FBI漠視控訴下，受害者之一的體操女王比拉絲（Simone Biles）飽受壓力，在剛過去的東京奧運黯然退賽。

同樣的事情也發生在美國女足界，當地聯賽的球隊日前攜手在比賽中發聲，希望當局正視問題。



美國女足聯賽最新一輪賽事上演罕見一幕，每場比賽踢到6分鐘之際，兩隊球員都放棄比賽。此時雙方後備球員走入場內，約50人一起隨着中圈線、肩並肩手挽手圍圈。

美國女足球員在比賽中途到中圈圍圈，團結地抗議。（美聯社）

美國女足聯賽罕見一幕，球員比賽中途圍圈抗議逐格睇：（按圖放大）

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報導揭男教練惡行 女球員啞忍6年

看台上的球迷此時也集體起身鼓掌，還有不少人舉起各種橫額支持球員，球證亦未有阻止有關儀式，兩隊在約1分鐘後重新開始比賽。

據美國媒體報導，有關行動由美國女足聯賽球員協會發起，事緣《The Athletic》日前發表偵查報道，揭發一名在女足界舉足輕重的已婚男教練Paul Riley，利用權力及職位之便，先後性騷擾多名球員。

美國體操隊醫性侵案燒至FBI身上 比拉絲與隊友哭訴探員瀆職

有球迷高舉抗議標語，支持一眾女足球員。（美聯社）

報導中有兩名女足球員挺身而出，指證Paul Riley在2015年起，曾威逼自己到酒店跟他發生關係，亦曾強吻二人，卻被Paul Riley全數否認。

事件曝光後在美國女足界隨即引起一輪風暴，Paul Riley被所屬球會解僱，其中一名女足聯賽高層亦問責辭職，聯賽也因此押後舉行。

球員協會提8項訴求 免同類事件再發生

由於兩位當事人已啞忍6年，球員協會才決定於比賽6分鐘發起靜默抗議，「沉默是最震耳欲聾的，兩名球員抗爭多年，聲音才被聽見，我們為她們而團結起來。」

其實性騷擾問題在美國女足界一直存在，只是當權者視而不見、聽而不聞，今次事件被揭發後，高層的回應仍未令人滿意。

球員協會因此提出8項訴求，希望當局能展開獨立調查、訂立程序，阻止有性騷擾前科的人士再擔任球隊任何高級職位，並要求當局公布相關文件，及跟球員代表會面等。

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