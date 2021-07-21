東京奧運直擊│美國女足慘敗氣勢不再　韋冰露獨力難支帥氣依然

她的樣子既傲氣又帶點甜美，雙手張開迎來全場歡呼，紫色短髮在震耳欲聾的掌聲中飄逸，特別帥氣……

我以為今天會是這樣。

東京奧運周五（23日）開幕，足球項目今日（21日）率先開波，作為「美國隊長」韋冰露（Meagan Rapinoe）粉絲的我，一心以為自己的奧運揭幕可以追星。

落車一刻同事說道：「韋冰露後備喎！」

01體育記者高詩琦、楊宇翹東京直擊



對於韋冰露的球迷，今天美國女足大戰瑞典的賽事就如東京的天氣一樣：一片蔚藍天配上薄薄雲層，你以為身心舒暢，稍待一會心煩燥熱周身不聚財......原來太陽在無遮無掩下變得非常毒辣。

「美瑞」對上一次大賽碰頭已是2019年女子世界盃分組賽，那時候美國淨勝兩球，射門次數、控球比率、傳球成功率皆在瑞典之上。前往東京體育場途中滿心歡喜，心想世界盃冠美國必定控制局勢，韋冰露會是入球或是助攻？

一片蔚藍天配上薄薄雲層，你以為身心舒暢，稍待一會心煩燥熱周身不聚財，（高詩琦攝）

「韋冰露後備喎！」一盤冷水照頭淋。誰料到更冷的是開賽10分鐘，美國僅得一次攻勢。反之瑞典頻頻搓入禁區，若非前鋒柏絲頓伊恩詩（Stina Blackstenius）射門角度欠奉，美國隊很大機會14分鐘已經落後。

疫情下奧運新常態，沒有觀眾的賽場變得寧靜，直播旁述的一句一字亦相當清晰。「USA managed to defence！」美國行家大聲說道，我立即露出「黑人問號」。

美國隊防線非常鬆散，左閘鄧恩（Crystal Dunn）抵日隨即學懂「放題」真諦。瑞典左邊攻勢有增無減也愈來愈入肉，她們終在24分鐘打破缺口。前鋒柏絲頓伊恩詩接應隊友左路傳中，近門搶點頂入成1：0。

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一盤冷水照頭淋，瑞典上半場控制局勢，只花24分鐘就先開紀錄。（高詩琦攝）

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賽事至30分鐘，我終於看到韋冰露正面！皆因往往「water break」後備球員也會幫忙遞水打打氣。這名「美國隊長」當然走入隊友堆拍手鼓勵，縱使傳媒位離草地「幾萬丈」遠，但我也感覺到她的紫色領袖氣度。稍微休息後的美國隊變得主動，完半場前她們更有一次追平機會，奈何拉菲莉（Rose Lavelle）的頭槌攻門敵不過門柱。

本以為追星卻只能「water break」一睹正面的我，下半場變得愈來愈煩躁。易邊後美國未有起色，53分鐘更遭瑞典柏絲頓伊恩詩再下一城，她輕鬆門前補入成2：0。「嗶」，球證鳴聲示意換人，我終於醒過來！

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後備入替的韋冰露，紫色短髮依舊帥氣。（高詩琦攝）

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63分鐘韋冰露後備入替，美國隊左路隨即活躍起來。這名「美國隊長」先來一個左邊窄角度施射，未幾她亦嘗試左路傳中隊友，可惜美國再次被門柱作弄。正當以為韋冰露或能逆轉局面，71分鐘瑞典右閘加拉絲（Hanna Glas）擺脫防守右路傳中，後備入替的前鋒賀迪（Lina Hurtig） 無人看守下輕鬆頂入，賽事進入垃圾階段。

韋冰露賽後雖變得有點沮喪，仍是我的最愛。（高詩琦攝）

3：0，美國洩氣了，我的追星之行告一段落。

沒有傲氣既甜美的樣子，沒有全場的歡呼，紫色短髮賽後帶點沮喪......

很想大叫「回水」，但不能。

我跟韋冰露的距離……這麼近，那麼遠。（楊宇翹攝）

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