東京奧運直擊│美國女足慘敗氣勢不再　韋冰露獨力難支帥氣依然

她的樣子既傲氣又帶點甜美，雙手張開迎來全場歡呼，紫色短髮在震耳欲聾的掌聲中飄逸，特別帥氣……
我以為今天會是這樣。
東京奧運周五（23日）開幕，足球項目今日（21日）率先開波，作為「美國隊長」韋冰露（Meagan Rapinoe）粉絲的我，一心以為自己的奧運揭幕可以追星。
落車一刻同事說道：「韋冰露後備喎！」
01體育記者高詩琦、楊宇翹東京直擊
對於韋冰露的球迷，今天美國女足大戰瑞典的賽事就如東京的天氣一樣：一片蔚藍天配上薄薄雲層，你以為身心舒暢，稍待一會心煩燥熱周身不聚財......原來太陽在無遮無掩下變得非常毒辣。
「美瑞」對上一次大賽碰頭已是2019年女子世界盃分組賽，那時候美國淨勝兩球，射門次數、控球比率、傳球成功率皆在瑞典之上。前往東京體育場途中滿心歡喜，心想世界盃冠美國必定控制局勢，韋冰露會是入球或是助攻？
「韋冰露後備喎！」一盤冷水照頭淋。誰料到更冷的是開賽10分鐘，美國僅得一次攻勢。反之瑞典頻頻搓入禁區，若非前鋒柏絲頓伊恩詩（Stina Blackstenius）射門角度欠奉，美國隊很大機會14分鐘已經落後。
疫情下奧運新常態，沒有觀眾的賽場變得寧靜，直播旁述的一句一字亦相當清晰。「USA managed to defence！」美國行家大聲說道，我立即露出「黑人問號」。
美國隊防線非常鬆散，左閘鄧恩（Crystal Dunn）抵日隨即學懂「放題」真諦。瑞典左邊攻勢有增無減也愈來愈入肉，她們終在24分鐘打破缺口。前鋒柏絲頓伊恩詩接應隊友左路傳中，近門搶點頂入成1：0。
其他東奧首日消息：
2019女足世界盃冠軍得主美國，在奧運首戰爆冷慘吞瑞典3蛋：（按圖放大）
賽事至30分鐘，我終於看到韋冰露正面！皆因往往「water break」後備球員也會幫忙遞水打打氣。這名「美國隊長」當然走入隊友堆拍手鼓勵，縱使傳媒位離草地「幾萬丈」遠，但我也感覺到她的紫色領袖氣度。稍微休息後的美國隊變得主動，完半場前她們更有一次追平機會，奈何拉菲莉（Rose Lavelle）的頭槌攻門敵不過門柱。
本以為追星卻只能「water break」一睹正面的我，下半場變得愈來愈煩躁。易邊後美國未有起色，53分鐘更遭瑞典柏絲頓伊恩詩再下一城，她輕鬆門前補入成2：0。「嗶」，球證鳴聲示意換人，我終於醒過來！
直擊東奧手記：
東京奧運直擊｜想念東京吧 當Lawson與Family Mart成為一日三餐
直擊東奧報導：
東京奧運直擊｜體院首設運動員支援中心 鐵人李致和赴東京領運作
63分鐘韋冰露後備入替，美國隊左路隨即活躍起來。這名「美國隊長」先來一個左邊窄角度施射，未幾她亦嘗試左路傳中隊友，可惜美國再次被門柱作弄。正當以為韋冰露或能逆轉局面，71分鐘瑞典右閘加拉絲（Hanna Glas）擺脫防守右路傳中，後備入替的前鋒賀迪（Lina Hurtig） 無人看守下輕鬆頂入，賽事進入垃圾階段。
3：0，美國洩氣了，我的追星之行告一段落。
沒有傲氣既甜美的樣子，沒有全場的歡呼，紫色短髮賽後帶點沮喪......
很想大叫「回水」，但不能。
▶▶▶東京奧運直播賽程時間表