阿富汗變天｜塔利班掌權女足球員惶恐逃難　前隊長：女性失去希望

塔利班（Taliban）部隊在8月15日進佔阿富汗首都喀布爾（Kabul），勢事隔20年再度執政。現居丹麥的前阿富汗女足隊長寶柏爾（Khalida Popal）向《美聯社》表示，收到很多阿富汗女足球員的求助，情況令她心碎，她只能叫身在阿富汗國內的女足球員盡快逃離家園，並刪走社交媒體的一切訊息。



很多阿富汗女足球員透過視像及訊息向寶柏爾求助，有人痛哭，有人絕望，有人驚惶。身在丹麥的寶柏爾也做不到太多，她只能叫球員盡快逃離家園，因為鄰居知道她們是足球員，她說：「我勸她們刪去社交媒體及照片，去逃亡及躲藏起來。」

寶柏爾移居歐洲，近年致力女足及難民足球發展。（Getty Images）

34歲的寶柏爾續說：「實在太令人心碎！因為多年以來，我們一直為提升婦女的曝光而工作，但現在我要叫她們不再發聲，最好隱藏起來，她們的生命受到威脅。」寶柏爾小時候與家人逃離阿富汗，20年前塔利班倒台後，她回到家鄉；在國際社會的保護下，她當時對阿富汗的女性權益發展感到樂觀。

塔利班日前佔據首都的總統府，重掌權力。（美聯社）

「我那一代人一直對建設國家抱有希望，為下一代發展。故此，我開始與其他婦女一起投身足球，以此為工具提升女性的地位。」在寶柏爾等人的努力下，到2007年，她們終於有足夠球員成立阿富汗首支女足代表隊。在國際足協167隊女足當中，阿富汗現排名152位。她說：「我們以穿起這件球衣為榮，這是最美好的感覺。」

在2009年，寶柏爾（左一）成為阿富汗足總史上首名女性董事局成員。（寶柏爾Twitter）

寶柏爾一直敢言，並鼓勵隊友透過不同渠道發聲。當她還在阿富汗時，更曾公開表示塔利班是敵人，她說：「我稱塔利班為我們的敵人，我在國營電視台上說了這句話，所以我收到很多死亡威脅。」寶柏爾在2011年掛靴，專注阿富汗足總的行政事務，但持續的死亡的威脅，令她不得不在2016年移居丹麥，「我的生命曾經受到重大威脅」。

寶柏爾在2018年分享阿富汗女足國家隊的照片。（寶柏爾Instagram）

寶柏爾不滿西方國家對阿富汗置之不理，導致如今塔利班再度掌權。她說：「阿富汗的女性相信他們的承諾，但他們離我們而去，因為他們覺得再無國家利益。那麼，為何當初要向我們承諾？這是女孩們哭着對我訴說的，為何你們這樣拋離我們？至少先讓我們有力保護自己。」憤怒的寶柏爾嘆了口氣。

寶柏爾7月時在社交網站放了一張阿富汗女孩練波的照片，表示戰火令到女孩不敢再上學及踢波。（寶柏爾Twitter）

在7月中，寶柏爾已經透過社交網站表達擔憂，當時她寫：「阿富汗再次流血了，這次更加嚴重。見到多年努力及犧牲的成果逐漸消失，感到心碎。我的女孩很害怕，不敢去上學及踢波。」

寶柏爾近日表示，向她求助的女球員傷心、絕望、驚惶，「她們心裏有很多問題，現況對她們太不公平了」。她續說：「她們都躲藏起來，大部分逃到親戚的家中暫住，因為鄰居知道她們是足球員。她們很害怕，周圍都是塔利班。」她表示透過電視見到塔利班入主喀布爾感到痛心，「女性失去希望了」。