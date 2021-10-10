體育熱話｜韓國女排甜心多次「偷食」　綜藝節目言論早露端倪

韓國雙胞胎姊妹「女排甜心」李在英及李多英，因今年2月被爆出曾長期欺凌同學，最後慘遭球隊除籍兼被當地排球壇封殺，只能前往希臘延續選手生涯。

韓媒近日爆出李多英被前夫指控長期言語暴力和家暴，今日再爆出她甚至還多次發生外遇。



韓國傳媒《朝鮮日報》日前爆出妹妹李多英早在2018年4月登記結婚，其前夫曹姓男子接受傳媒訪問時透露，二人婚後狀況連連，僅維持4個月婚姻就分居。

今年10月8日，李多英的前夫爆料，指4個月宛如地獄般的婚姻生活，不僅遭到辱罵，還多次挨打，讓他罹患抑鬱症，必須長期服用藥物和看心理醫生。

前文提要：

體育熱話｜韓國女排姊妹花 國內禁賽避走海外 又捲入家暴醜聞

韓國雙胞胎姊妹「女排甜心」李在英（左）及李多英，今年2月被爆出曾長期欺凌同學，最後慘遭球隊除籍兼被當地封殺。（網上圖片）

面對丈夫的爆料，李多英的法律代理人暨辯護律師事務所發表聲明反駁，指該男子雖曾答應離婚，卻利用李多英公眾人物的身份敲竹槓，除了索討5億韓元（約320萬港元），還要求李多英轉移李婚前持有的物業，種種不合理的離婚條件令人費解。

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韓媒指李多英與前夫僅維持4個月婚姻就與分居。（網上圖片）

前夫爆李多英多次「偷食」

根據韓媒《中央日報》，曹姓男子對女方的說法非常不滿，因此再接受傳媒採訪，解釋向李多英索討5億韓元當離婚條件的理由，「我跟李多英同居的時間長達一年多，當時新婚套房全租、新婚家電、生活費都是由我負擔！」

李多英的前夫繼續爆料，「她說我曾威脅要向外界爆出我們的婚姻生活，這根本不是事實，5億韓元純粹是要求她交出我們同居時的生活費用。」他更「加碼」爆料，「不過，李多英在婚後卻多次當着我的臉『偷食』，明顯無視我的存在，她總是對我說，『你若覺得委屈，你也可以劈腿啊！』」

李多英被爆常使用侮辱性字眼與前夫對話。（網上圖片）

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李多英：想到結婚就覺得噁心

事實上，李多英與雙胞胎姐姐李在英去年8月曾在綜藝節目《愛玩的姐姐》中，曾有一段談話露出端倪。當時兩姊妹分享對於結婚的想法，李在英表示看新聞得知其他選手結婚的消息，會感到很羨慕並希望能趕快結婚。

身旁的李多英則搖頭，以厭惡的態度回道，「我絕對不會結婚，這是最糟糕的，別再說這麼可怕的故事了，光是想到我就覺得噁心」，之後更打斷李在英說話，後者無奈說：「你安靜點，現在麥克風還是開的。」

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