【體壇熱話】女排名將被揭男兒身　官方錯足28年　超無賴藉口解釋

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-11 16:48

印尼體壇最近爆出震撼彈，前印尼女排國家隊隊長曼加南格（Aprilia Manganang），最近竟然被印尼軍方判定為男人，引來外界及運動員譁然。

曾經勇奪印尼女排聯賽MVP的曼加南格，去年已結束運動員生涯，並加入印尼陸軍部隊。不過在「她」征戰排壇期間，早因跟男生無異的外表、超強彈跳力及肌肉發達等而備受關注，其性別身份也一直受質疑。

當中最大爭議要數到2015年的東南亞運動會，菲律賓以「孔武有力，如把一名男子放入女子組」為由，要求大會驗明正身，惟被官方拒絕。

曼加南格無論外表、身型及力量等都跟男生無異。（IG@cnnindonesia）

屢被質疑屢次參賽 香港球隊亦曾交手

曼加南格「高人一等」的大力扣殺，令眾多對手「身受其害」。香港球員亦曾是「受害者」，2016年本地球會葵青出戰亞洲女排球會盃分組賽，正是遇上曼加南格效力的印尼球會，當時有份落場的球員都形容曼加南格「猶如擁有男性般的力量」。

然而曼加南格兩年後經國際排聯認證，仍獲代表印尼出戰2018年雅加達亞運會的資格，結果港隊再成為這位「超級大槌」的手下敗將。

從女排隊長到精壯型男，重溫曼加南格的驚人轉變：（按圖放大）

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被揭發無女性性徵

「她」在2020年退下排球員身份，當一切已成過去，曼加南格卻彷如突然吃了「誠實豆沙包」，近日在軍方安排下召開記者會，大方承認自己其實是男生。

印尼軍方指經仔細檢測後，認定曼加南格擁有更多男性特徵的器官，以及與男性相同的睾丸激素，發言人說：「他甚至沒有女性特徵的器官。」

這意味曼加南格多年來都是「男扮女裝」，但究竟他是如何「瞞天過海」長達28年之久？

曼加南格現在以男生的身份生活，不時在社交網站放健身照，有型又靚仔。（IG＠nadyaarifta_）

錯足28年 軍方賴「無錢睇醫生」

據印尼媒體報導，原來曼加南格患有一種名為尿道下裂的罕見疾病，即尿道口位於陰莖下方而非在其頂端；生殖系統先天性畸形，才令父母誤以為他是女生。

印尼軍方加以解釋：「由於醫學水平的限制，出生時只能從外表上來判斷曼加南格的性別。經濟問題也導致他長大後，沒有得到更高水平的檢查和治療。」

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其他部份曾圈入性別疑雲的運動員：

印尼軍方同時宣布，已滿足曼加南格的意願，將為他完成矯正手術。軍方亦會修改所有相關的文件，合法承認他的男性身份，同時強調曼加南格不是變性人。

多年來的風波似乎有望告一段落，曼加南格說：「這是我一直在等待的時刻，我非常高興，感謝所有為我提供幫助的醫生。」