網球｜梅利機警下手開波得分竟被噓　硬撼薩維列夫爭16強席位

下手發球，殺對手一個措手不及，不時也可「偷雞」成功得分。英國名將梅利在印第安納威爾斯公開賽有樣學樣，順利取分，卻得到全場噓聲，這名34歲的球手及後為自己辯護。



英國網球名將梅利（Andy Murray）早前在美網被施斯柏斯淘汰出局，賽後直斥對方經常「借尿遁」，有意拖延時間，及後更變成場外的口水戰。

34歲梅利力戰近5小時憾負出局 施斯柏斯拖時間再惹爭議

34歲的梅利出戰印第安威爾斯公開賽，第二圈遇上西班牙小將艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），最終以盤數2：1反勝晉級，他卻在今仗惹起另一爭議。

梅利反勝西班牙小將艾卡拉斯晉級第3圈。（Getty Images）

戰至第二盤初段時，梅利突然以下手發球「偷襲」對手，艾卡拉斯來不及反應，只能看着網球落在前方，成功以「Ace球」得分。這名西班牙小將平靜地步向旁邊，準備另一次接發，現場則在球迷對梅利的發球報以噓聲。

梅利及後對自己的發球解畫，坦言是見機行事，「他（艾卡拉斯）在接發球時愈企愈後，這樣對我的發球沒有好處，我當時在想：『我何不試試下手發球？』，至少我可以將他移動到前方，我也沒有預料到可以直接得分，事實證明這是聰明的做法。」這名「前一哥」一度想過第三盤重施故技，卻因為比數稍為拉開而打消念頭。

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梅利以下手發球直接得分。（Getty Images）

重溫34歲前一哥梅利今年於美網首圈出局：（按圗放大）

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梅利晉級後，將與3號種子阿歷山大薩維列夫碰頭，他也知道是一場硬仗，「薩維列夫是個頂級的球手，他在夏天至今保持良好的狀態，今仗必定不易打，我需要打出水準以上，才有望擊敗他晉級。」

梅利第3圈將遇上薩維列夫，爭奪晉級資格。（Getty Images）

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