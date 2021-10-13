中國女排︱朱婷直播大談戀愛狀況　休養等做手術：沒練習很不舒服

中國女排主攻手朱婷受手腕傷患困擾，正在休養準備做手術，她日前在網上開直播，回應網友各種問題，當中更大談自己的戀愛狀況。



中國女排經過在東京奧運黯然出局，主教練郎平宣告卸下帥印。當中主力朱婷原來手腕已受傷近4年，一直未有接受手術，更決定負傷參加奧運，現處於休養階段，在剛過去的全運會也未有出場。

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郎平跟朱婷近年一直是中國女排的標誌性人物。（Getty Images）

預備做手術 沒練習「很不舒服」

這位中國女排隊長日前就在網上開直播，回應網友問題。大家最關心的，是她何時能做手術；朱婷指自己在這方面「比較上心」，正聯繫醫生，叫球迷無需擔心。「手術難度不太大，最重要是康復。慢慢來，要耐心，健健康康回到球場上打球。」

不過她笑言多年來習慣每日高強度訓練，突然間變得空閒，「很不舒服」；加上只能看着隊友上場，亦有點焦急。「坐在場下是五味雜陳，想上又沒法上，上了也不能為球隊貢獻。只能在底下拍手和鼓勵、把看到的東西傳達給隊友，非常難受。」

朱婷日前開直播，回應網友各種問題。（網上圖片）

朱婷玩直播回應網友問題，效果跟表情多多：（按圗放大）

網友「皇帝唔急太監急」 朱婷拒拍拖

與其浪費空閒的時間，何不在這段期間嘗試認為新朋友？不少網友把握機會向朱婷「逼供」，希望她能盡快拍拖，但被她斷言拒絕，「有人說談戀愛不影響，會互相促進等等，但每個人想法不同，我會把所有重心放在打球上、要專注，不會想交男朋友。」

她笑言「皇帝唔急太監急」，「你們着急也沒有用，我不着急，何必呢？別催我，有了自然就有了。」

朱婷早前盛裝出席上海時裝周，長褲變七分褲：（按圗放大）

談到未來發展，朱婷透露有機會重返土耳其班霸華基夫銀行；也極可能參加明年杭州亞運，但一切仍要視乎手術及康復進展，「回到賽場的話，無論有什麼比賽，只要是健康都會打。」

朱婷期望自己早日回歸賽場，或能趕及參加明年亞運。（Getty Images）

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