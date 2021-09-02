東京奧運餘溫︱郎平卸任中國女排主帥前夕　排協發批評文章惹爭議

帶領中國女排出戰奧運的主帥郎平卸任，中國排協周二晚發文，題為《中國女排為何兵敗東瀛》，文章矛頭指向郎平在組軍、備戰及戰術皆有問題，引言中更稱「瑜不掩瑕，功不抵過」。

此文一出，引發網民爭議，排協連忙在文章最後加上「本文僅代表作者觀點，不代表中國排協的立場」，之後再發聲明，強調文章內容不是排協的意見。然而，排協仍未能平息部分網民怒火，郎平球迷後援會的官方微博表示，希望排協給郎平教練及國家隊成員公開道歉。



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8月31日，郎平最後一日擔任中國女排總教練。當日下午，中國排協在官網發表《中國女排為何兵敗東瀛》的長篇文章，引言首句為「強隊也有短板，名人並非完人，失敗必有原因。瑜不掩瑕，功不抵過，失敗的教訓有時比成功的經驗更寶貴」。

【中國排協在官網發表文章《中國女排為何兵敗東瀛》】

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郎平撰文回顧心路歷程 揭備戰間母親離世聞者心酸

文章將中國女排的敗因歸納為5點，分別是陣容老化、替補力量薄弱、賽場指揮失宜、心理壓力過大以及集訓弊多於利。

陣容老化方面，文章認為，中國女排近5年正選陣容不變，戰術打法老套，已經被對手摸透，阻延了更新換代的時機，造成青黃不接。文章表示，替補球員只當陪練，缺少比賽鍛煉，消磨她們的潛能，並認為中國女排近年在選拔、育才及用才方面皆有問題。

▼郎平與球員情同母女 ▼

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戰術上，文章批評中國女排派主力參加奧運前的世界聯賽，既讓對手知道底牌，亦消磨球員體能。在奧運首戰對土耳其，文章直斥中國女排過於自信，困難準備不足，臨危方寸大亂，束手無策；對俄羅斯一戰，文章亦認為中國女排在指揮上無能為力，欲挽無術。文章還暗示郎平忠言逆耳，不理會外界提點，忽視二傳組織的戰術問題，並過分依賴個別球員強攻。

心理壓力方面，文章指中國女排之前獲獎無數，還是里約奧運冠軍，難免有自我膨脹的心態，一旦遇上挫折，就容易形成難以擺脫的壓力。文章續稱，由領導到球迷皆認為這面金牌是囊中之物，加上部分媒體及球迷無端吹捧，加重女排的心理壓力。最後，文章認為集訓弊多利少，分散教練精力，耽誤球員成長，又干擾地方隊訓練；希望女排及管理部門深刻反省，修正錯誤。

郎平最後一舞 遍體鱗傷領中國立足世界舞台最大功臣

這篇文章一出，引起網民爭議，有的認為專業中肯，說得有理，亦有人覺得排協將責任全卸給教練及球員，並且不尊重同日離職的郎平。之後，中國排協與文章作者張然「割席」，在文章尾加上「本文僅代表作者觀點，不代表中國排協的立場」，到9月1日凌晨再發聲明，澄清文章內容與排協立場無關。

排協之後更發聲明，強調該文章「不是也不代表協會意見」。（中國排協官網）

郎平謝幕結束中國女排大時代 拼搏精神比輸贏更重要

郎平從2013年再度執掌中國女排，一教便是8年。（Getty Images）

中國排協稱：「協會官網發表的張然同志文章《中國女排 為何兵敗東瀛》不是也不代表協會意見。這次成績不如人意原因是多方面的，協會也有很大責任，必須全面、客觀認識，不能以一次失利否定整個奧運週期的成績，不能否定國家隊全體教練員、運動員幾年來的艱苦努力和巨大付出，不能否定郎平教練做出的巨大貢獻。」據文章介紹，張然為原中國排協副主席、江蘇排球隊總教練。

有網民不滿排協的聲明，要求道歉。（微博截圖）

部分網民不接受排協的解釋，例如有超過6萬名粉絲的郎平球迷後援會官方微博，博主發文回應：「『己所不欲，勿施於人』，中國女排艱苦奮鬥所付出的努力不是被你們一篇文章就給全盤否定的。中國女排是我們球迷的寶，也請你們好好珍惜。既然那篇文章不代表你們的意見就請刪除，並給包括郎平教練在內的國家隊全體人員一個公開道歉。」

中國女排輕取阿根廷送別郎平 女將哭成淚人擁抱道別

中國女排在東京奧運完成最後一仗後，球員向郎平90度鞠躬致謝。（Getty Images）

↓↓↓郎平完成中國女排最終戰，跟球員道別，女將哭成淚人：（按圖放大）↓↓↓

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