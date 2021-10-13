東京奧運餘溫︱中國蝶后張雨霏一項訓練令人驚訝　堅持全因不服輸

破繭成蝶，內地媒體如此形容奧運兩金得主、中國泳手張雨霏。

這位「仙氣蝶后」的成功背後盡是辛酸，一條她日常訓練的短片曝光，艱苦練習常人又豈能堅持得到？張媽媽透露，原來是女兒不服輸的性格，助她踏上高峰。



中國仙氣蝶后張雨霏於今屆東京奧運一戰成名，在80分鐘內先在200米蝶泳決賽以新奧運紀錄摘金，再於女子4X200米自由泳接力賽破世績奪冠，光芒四射。

東京奧運︱中國泳隊開齋 仙氣蝶后張雨霏80分鐘內奪兩金連破紀錄

一條張雨霏日常訓練的短片曝光，揭露這位奧運金牌得主，成就得來不易。

中國仙氣蝶后張雨霏艱苦訓練曝光，奧運兩金背後盡是辛酸：（按圗放大）

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其實除了在泳池內的練習，張雨霏也需要進行陸地訓練，在器材的協助下加強腿部肌肉，提高跳水出發時的技術及能力。

而蝶式更講求核心部份的力量，才能令泳手於比賽中穩定身體及前進，因此張雨霏針對性地訓練，除了半倒立，也會用腹部舉重。

不過最誇張的是她為增加上肢力量，在腳部負重的情況下做引體上升，負重更由2021年初的20公斤，慢慢加疊到奧運前的42.5公斤，更有指她最後成功在負重44公斤下完成訓練。從鏡頭所見，張雨霏訓練時雖然顯得十分吃力，但仍沒有放棄，即使腿部用力都充血發紅，也咬緊牙關完成。

中國仙氣蝶后張雨霏於今屆東京奧運一戰成名。（新華社）

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堅持全因不服輸

內地媒體形容是張雨霏「真正的破繭成蝶」，這位女生自5歲習泳，初時一度十分抗拒，張媽媽透露女兒幾乎每天訓練前都「扭計」，也曾假裝生病不想訓練，幸自己「鐵石心腸」，才讓女兒的天賦被教練發掘。

對於張雨霏從不偷懶，成為泳隊刻苦訓練的模範，張媽媽指女兒「不服輸」，「她經常和小朋友一起比賽，輸了就不樂意，非得再來一個，直到贏為止。」

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這位蝶后上月在全運會再度贏得兩金，卻相當謙虛，「身體在慢慢恢復，果不其然還是拖大家的後腿了，很感謝三位隊友能帶我飛一把。我以後會好好訓練，帶隊友們飛。」

紅遍中國，成為體育明星，廣告接踵而來，張雨霏心存感恩，「我很開心，會注意自己的一言一行，希望能用自己的影響力，推動游泳項目的發展。」

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