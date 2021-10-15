桌球｜奧蘇利雲完美147氣勢被阻　力戰不敵顏丙濤16強止步

奧蘇利雲霸氣外露，場上敢作敢為，在北愛爾蘭公開賽16強手感火熱之際，竟然被看台上的觀眾打窒道氣，未知氣勢是否被阻，最終以局數3：4飲恨不敵中國球手顏丙濤，16強止步。



北愛爾蘭桌球公開賽，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）接連擊敗兩名英格蘭球手，16強與中國的顏丙濤爭奪8強席位。二人爭持激烈，戰至決勝第7局，「火箭」以34：60落敗，無緣8強。

奧蘇利雲新球季響輕鬆響頭炮 自信依舊視排名如浮雲

奧蘇利雲力戰7局，最終不敵顏丙濤出局。（資料圖片／Getty Images）

戰至第3局，奧蘇利雲氣勢如虹，有望打出「一Q147」。火箭愈打愈有，準備起飛之際，卻殺出一個程咬金，有觀眾在他「起Break」時走來走去，十分騷擾奧蘇，結果他未能打出完美的147度，只能以129度斷纜。奧蘇當然不滿，他立即投訴球證為何不出手阻止球迷，向看台造出手勢，示意對方坐下，並直呼：「太過份了！」，場上其他觀眾隨即報以掌聲。

奧蘇利雲向看台造出手勢，示意觀眾們不要再行來行去。（影片截圖）

奧蘇利雲早已對貝爾法斯特（Belfast）的觀眾有微言，他在正賽首圈擊敗希斯（Andy Hicks）後，直指現場沒有氣氛，並不享受比賽的感覺，「球迷們並不是專注在賽事中，現場基本上沒有氣氛可言，我感到十分沉悶，我只想盡快完成賽事，不希望繼續留在這個場地。」

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