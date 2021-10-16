英超｜曼聯跨季29場作客不敗劃上句號　遭李斯特城反勝4：2

曼聯跨季作客不敗走勢告終，即使格連活特攻入世界波，卻被李斯特城反勝4：2，聯賽3場不勝。



戰畢國際賽後，南美兵缺陣對曼聯亦有影響，費特及卡雲尼皆不在大軍名單中，華拉尼早前出戰歐國聯決賽傷出，使「紅魔鬼」防線有隱憂，幸好隊長哈利馬古尼及時復出，今仗與連迪路夫扼守中路。

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曼聯前線由C朗拿度領軍，配合般奴費南迪斯及格連活特，查頓辛祖今仗正選登場，傷癒的拉舒福特先列後備。紅魔鬼靠一球世界波開紀錄，格連活特右路切入大位，找到空位隨即左腳勁射，皮球撞中遠柱破網，李城門將卡斯柏舒米高欲救無從，19分鐘領先一球。

格連活特的世界波為曼聯先開紀錄。（路透社）

李斯特城隨後亦以金球回敬，全因復出的馬古尼，這名曼聯隊長接應迪基亞後場回傳，等波到的情況下被伊恩拿祖搶去控球權，造就泰利文斯第一時間起腳，皮球曲墜剛好笠死迪基亞，李城31分鐘追成1：1。李斯特城隨後愈踢愈好，連番攻門威脅曼聯的防線，惟無功而還。

泰利文斯回敬金球追平。（路透社）

英超周六晚戰果：

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攻入金球的格連活特「食過番尋味」，下半場初段接連放冷箭，可惜高出。戰至中段，蘇斯克查「撳掣」，由拉舒福特取代表現平平的查頓辛祖。泰利文斯隨後再交出具威脅攻門，禁區外掃把腳熨射，迪基亞飛到盡僅僅掂到皮球再中柱。

曼聯早已響起警號，即使迪基亞屢救險球，但久守必失，李城一次角球攻勢，迪基亞撲出達卡的攻門，皮球輾轉落在門前的蘇恩古腳下，輕鬆送入網內，78分鐘反超前2：1。

拉舒福特復出即有進賬，可惜未能助球隊全取3分。（路透社）

這個入球令賽事再掀高潮，復出的拉舒福特接應連迪路夫一腳簡單的長傳，突破越位陷阱單刀建功，82分鐘扳和2：2。不過，李斯特城隨即再下一城，華迪禁區內勁射破網，助李城立即取回領先，其後達卡補時階段輕射得手，拉開兩球差距，最終曼聯以2：4落敗，聯賽3場不勝，跨季29場作客不敗走勢告終。

華迪禁區妙射破網，李城閃電重獲領先優勢。（路透社）

曼聯3場不勝，作客29場作客不敗紀錄告終。（路透社）

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