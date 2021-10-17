01球評︱曼聯4個失波都關哈利馬古尼事　球員、領隊誰之過？

曼聯作客李斯特城，雙方合演一場十分刺激的比賽，兩軍防線均猶如不設防，入球梅花間竹。中立球迷看得開心過癮，紅魔鬼球迷卻大感不是味兒，矛頭直指隊長哈利馬古尼身上。

的而且確，今仗曼聯4個失球，或多或少均跟馬古尼有關，尤以被追成1：1那球責無旁貸。然而，那只是他一個人的責任嗎？



今仗主隊李斯特城雖然一開賽已佔盡上風，但上半場早段埋門欠板斧，當曼聯鋒將格連活特在19分鐘以一記金球先開紀錄後，反而顯得有點老鼠拉龜，無從入手。正以為賽事形勢逆轉之際，上半場31分鐘，缺口打開了。

後場一次傳球，隊長馬古尼輕描淡寫地預備接應，不察對手前鋒伊恩拿祖已蓄勢待發，全速搶去腳下球。伊恩拿祖冷靜橫傳予禁區頂中路無人看管的泰利文斯，後者一記妙到毫巔的熨射收死曼聯門將迪基亞，紅魔被追成1：1，馬古尼確實責任最大。

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馬古尼甫復出上陣即在作客李斯特城一仗負2：4，當中4個失球他全部有責任。（Getty Images）

馬古尼的「4個助攻」

戰至78分鐘，李斯特城一次角球攻勢，蘇恩古門前撞入，馬古尼被指「包越位」；82分鐘拉舒福特為曼聯扳平2：2，下一個攻勢負責看管華迪的馬古尼，不知何故看守對方中途突然放棄緊纏，讓華迪輕鬆起腳射入李斯特城3：2再度超前一球。補時1分鐘，馬古尼看管對方後備前鋒達卡不力，曼聯再失一球輸2：4完場。

4個失球，責任不能全放在馬古尼一人身上，惟確實全部跟他有關。事實上，馬古尼頂着8000萬英鎊身價加盟以來，表現一直未能令人信服，他的舊東家正好是李斯特城，難怪有曼聯球迷諷刺地說：「馬古尼今場交出4個助攻。」

蘇斯克查承認，派狀態未足的馬古尼上陣是他的責任。（Getty Images）

蘇斯克查責任或更大

馬古尼的表現固然在水準以下，不過冒險派他落場的蘇斯克查責任或更大。由於小腿傷患，馬古尼已錯過曼聯對上兩場比賽，亦缺席英格蘭國家隊的比賽。另一中堅華拉尼仍在養傷，曼聯主帥蘇斯克查於是派馬古尼復任正選，「派哈利（馬古尼）落場是我的決定，他很努力復操，看來已經預備好了，也沒有任何不良反應，操練時狀態很弗。」

「他是我隊很重要的球員，他是隊長，他是領袖，我們想盡快將他帶回陣中，他對我們的作戰計劃影響力太大了。」他這一步棋，看似無可厚非，問題在於今仗李斯特城明顯想以快打慢，用速度逼出空位，馬古尼本身已經不快，從曼聯被扳平1：1那球，更可看見他被對手後發先至的力不從心，半場時蘇斯克查不單未作調整，換走明顯未有十足狀態的馬古尼，還讓他踢足全場，種下禍根。

C朗的射術今仗完全無用武之地。（Getty Images）

C朗拿度進退失據

當然這看來是以結果推論，就算不是馬古尼，換上後備席上的艾迪拜利戰果亦未必改寫，然而作為主帥，看到錯誤而未能及時修正，絕對致命。

之前已曾在另文提及，蘇斯克查在如何調度C朗拿度上進退失據。他深知C朗無可能場場踢足90分鐘，之前對愛華頓一仗他將對方列後備最終失分，連師父費格遜也對他有微言，C朗本人之後更直言不高興，希望每場都有正選。不知是否受二人言論影響，今仗蘇斯克查再次派C朗出任正選，甚至在對方無甚貢獻之下，讓C朗踢足全場。

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可是有睇直播的球迷應該都留意到，今仗雙方快打快，36歲的C朗不太跟得上節奏，全場無甚貢獻，反而65分鐘後備入替的拉舒福特，憑速度威脅更大，82分鐘便是憑他高速入楔射成2：2。李斯特城今仗防線漏洞不比曼聯少，兩個高大中堅同樣欠速度、轉身慢，偏偏蘇斯克查調走的是速度高的格連活特和辛祖，而非C朗，結果未能集中攻擊對手死穴，反因己隊後防甩漏輸掉球賽。

為何不試用拉舒福特、辛祖和格連活特三個高速球員在前線同時破敵？到底蘇斯克查是觀察不到對手的後防漏洞，還是他看得到，但是基於壓力不敢調走C朗？無論是哪一種，對曼聯均不是好事。

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