英超︱曼聯中場普巴表面鬧隊友「愚蠢失球」　實際不滿另有其人？

曼聯英超作客2：4不敵李斯特城，隊中法國中場保羅普巴在賽後訪問不留情面地批評隊友不斷作出「愚蠢失球」，認為球隊如欲爭標，必須盡快作出改變。

言談間，他的不滿表面針對隊友，細看之下，普巴所針對的顯然是另一個人。



普巴對曼聯再度出現愚蠢失球輸掉比賽十分不滿。（Getty Images）

李斯特城對曼聯一仗入球梅花間竹，中立球迷角度當然刺激好睇，可是曼聯中場普巴卻十分不滿，賽後不吐不快：「我認為（落敗）是我們每一個人的責任，我們需要找出一點什麼，需要改變一點什麼。」

他指出，球隊上下必須改變，卻又不知道該從哪裏開始改起，「我們真的不知道，或許是心態上吧，因為一些我們不明白的因素（落敗）實在令人沮喪，我們必須盡快找出問題。」

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作客李斯特城一戰，曼聯後防錯漏百出，普巴直斥那些是「愚蠢的失球」。（Getty Images）

「老實說，我們這樣比賽已經好一段時間」，普巴分析，「我們總是找不到問題，繼而失掉一些容易的、愚蠢的失球（stupid goals）。」曼聯的防線問題，堪稱路人皆見，他老實不客氣地點出，「我們必須踢得更成熟，好好運用我們的經驗與自信，我們必須找出關鍵之匙，作出改變，我們不應該輸。」

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他認為，「如果我們希望爭取聯賽冠軍，對李斯特城這種比賽我們必須要贏。」普巴又指出，就算作客比賽好難踢，「我們必須找出正確心態和戰術。」一句「愚蠢的失球」，看似不滿隊友，看遍前文後理，普巴既稱隊中防守問題已持續一段時間，卻遲遲找不到應對良方，不止點出球員心態有改善空間，更直指戰術有問題，層層推演下來，矛頭直指領隊蘇斯克查。

蘇斯克查承認，派狀態未足的馬古尼上陣是他的責任。（Getty Images）

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不敵李斯特城後，蘇帥再次舉手認錯，「近期我們狀態平平，已經失掉太多分數，有些東西或要作出改變。」他今仗最大敗筆，或許在於決定派出剛傷癒的隊長哈利馬古尼復任正選中堅，結果對方在缺態下錯漏百出， 他承認：「派哈利（馬古尼）落場是我的決定，他很努力復操，看來已經預備好了，也沒有任何不良反應，操練時狀態很弗。」

曼聯明明手執一副好牌，偏偏表現不似預期，加上今季起用C朗的矛盾，蘇斯克查的壓力愈來愈大，如今主力球員也流露不滿的聲音，未來幾星期連場大戰，他必須盡快交出表現。

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