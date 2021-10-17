體育熱話︱霍啟剛為太太郭晶晶甜蜜慶生日　「祝你永遠18歲」

港協暨奧委會副會長霍啟剛與太太郭晶晶向來恩愛，適逢晶晶日前40歲生日，啟剛在社交網站上載二人身穿便服在西班牙餐廳的合照，寫上一句：「不經不覺第18次給你過生日，祝你生日快樂、永遠18歲！」沒有重大排場，反而更顯得溫馨又窩心。
霍啟剛在帖文後加上幾個＃，簡單幸福、生日快樂、霍太，另外還有一個可圈可點的「老夫少妻」。
事實上，他只較晶晶年長兩歲，二人外型亦十分合襯，他這一句不止盡顯幽默感，更是夫妻長久相處之道——適當時候用語言藝術氹吓對方，左一句「祝你永遠18歲」，右一句「老夫少妻」，寵妻如此晶晶又怎能不開心？
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二人似乎難得地撇下家中孩子，到訪位於灣仔船街的西班牙餐廳Ship 22撐枱腳，點下一桌美食，就算沒有生日蛋糕，也吃得開心滿足。
就算結婚多年，啟剛與晶晶這一對依然甜蜜，時常孖公仔出席公開場合，日前才拍住拖看藝術展Fine Art Asia。
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早前的東京奧運，晶晶擔任跳水項目評審，啟剛即使因為防疫安排今屆無法到現場觀戰，他也特別預先為晶晶買電話卡、搓手液和消毒用品，出發當日還特別到機場送機，恩愛之情羨煞旁人。
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