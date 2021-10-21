李宗偉偕愛妻拍拖踩單車慶生　為對方送上一個封號愛意滿瀉

馬來西亞羽毛球傳奇李宗偉今天（21日）39歲生日，跟老婆一起慶祝。二人早上到吉隆坡市中心拍拖踩單車，更為對方起了一個封號，幸福滿瀉。



李宗偉在2019年高掛球拍，但他退役後十分關心羽壇發展，不時鼓勵被外界視為他接班人的大馬後輩李梓嘉。

令李宗偉立即扯火的四個字 撐球手變好心做壞事

李宗偉深情安慰新大馬一哥 幽諶龍一默展氣量

大馬拿督今日迎來39歲生日，他這天決定不打羽球，一早就跟妻子黃妙珠去踩單車，兩人戴上頭盔，身穿一藍一紅的單車服，配以情侶單車在吉隆坡市中心拍拖。

李宗偉39歲生日，以拍拖踩單車慶祝。（IG@leechongweiofficial）

李宗偉17歲已認識同為大馬羽毛球國家隊的黃妙珠，兩人2009年一度分手，其後又再復合，直至2012年正式「拉埋天窗」，育有兩子。李宗偉這天心情極佳，不忘在Instagram放閃，他更特別為老婆起了一個封號，大曬恩愛。

李宗偉跟老婆黃妙珠不時曬恩愛。（IG@wongmewchoo）

+ 4

他寫道：「一個美麗的早晨，完美的天氣，雄偉的吉隆坡景觀，帥氣的單車；以及讓一切成真的華麗粉紅戰士」。他隨即標注了妻子的帳號，更指有一件事比自己生日更重要，「一個幸福的生日，我期待已久的拍拖日」，盡顯自己愛妻之心。

翻查李宗偉跟老婆的社交網站，他們幾乎每年生日都會一起度過，近年也多了為兒子慶祝的照片，不乏全家幅，幸福滿瀉。

羽毛球︱印尼名將陶菲克爆料震驚羽壇 拒收天價賄款向李宗偉放水

從青澀到退役，李宗偉在奧運舞台始終未能獲得最高榮譽：

+ 5

李宗偉與林丹亦敵亦友：