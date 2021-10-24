渣打馬拉松2021｜紀嘉文風波後過重回賽道　平常心面對人生種種

紀嘉文，香港男子半馬紀錄保持者。過去一年，出現於體育新聞以外的位置。

捲入性侵風波後首次上陣，跑出上佳水準。相同時間，得到亞軍，紀嘉文表示過去一年發生種種事情，令自己有所成長。



多年來成績彪炳，開辦跑班教出一群群跑手。紀嘉文在跑界的名字，去年底蒙上污點。多名女性指控遭紀性侵犯，紀及後發出帖文認錯，承認沒有認真對待感情問題，令對方受傷害，表達歉意。

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紀嘉文（中）最初獲大會提供第一名的掛牌，及後更正為第二名。（葉詩敏攝）

事件過去差不多一年，紀嘉文出現在半馬精英組名單中，惹人注視。賽後，他被問及今屆賽事，跟過往有何分別，他應道：「好唔同，完全唔記得咗跑步感覺。平時自己跑，無鬥嘅心態。件衫搵咗好耐先搵得返出嚟……平常心去面對種種嘅嘢，跑跑吓就習慣返。」對於過去一年發生的風波，他說有所得着：「成長咗，更專注做返自己嘅嘢。我覺得唔需要理人哋批評，自己想做就做。」

他說在過去一年如常上班和練習，嘗試把注意力放在其他地方。（葉詩敏攝）

紀嘉文續指過去一年如常上班，練習，以及學習技能，「種花，沖吓咖啡」，讓自己看開一點，集中在其他事情上，「唔係淨係得跑步」。

紀嘉文滿意自己的表現。（葉詩敏攝）

多年勁敵陳家豪鬥得難分難解。兩人鬥足半程，結果雙雙做出好成績，一起衝線。名列亞軍的紀嘉文久久未嘗比賽，開賽前甚為緊張，「接近兩年冇比賽，瞓得好差，好彩有家豪帶住」。

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